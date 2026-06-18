鈦昇股東會／完成十席董事改選 推動跨世代協作管理

設備廠鈦昇（8027）18日舉行股東常會，會中順利通過去年財務報表等各項議案，並順利完成十席董事改選，除新增三名新面孔外，新一屆董事會中，全體董事一致推舉王明慶擔任董事長。公司表示，此次透過積極引入多元專家陣容，顯示完善董事會決策核心，並將產業經驗結合年輕世代的創新思維，推動跨世代協作管理。

鈦昇本次董事會改選，共選任七席一般董事、三席獨董，總共十席董事。董事名單由王明慶、執行副董兼總經理陳坤山、張光明、薛光菽、黃將庭、侯榮顯續任，新增張正彥；獨董方面，漢民科技副總彭慎翔連任，新增賴志煌及林子建。

在本次新任董事陣容中，賴志煌現為清華大學半導體研究學院副院長、美國史丹佛大學材料科學與工程博士。董事會將深度延攬其在「半導體研究與材料工程」的頂尖專才，並借重其在國際指標學術組織（IEEE）的深厚影響力，協助公司精準布局前瞻科技以及頂尖大學人才養成。

林子健在投資銀行與資本市場深耕多年，公司將借重其在「國際資本市場運作、大型法人投資與風險管理」的深厚實務專才，協助董事會深化與國內外資本市場的連結。

董事方面，鈦昇特別拔擢張正彥晉升為行銷業務處副總，以協助優化營運效益。藉由其市場拓展與供應鏈經驗，且具備熟悉公司內部運作，期許將第一線的市場與客戶聲音直接帶入決策核心。此拔擢彰顯了公司重視內部人才培育的實務戰略，向市場與員工釋放積極轉型訊號。

此外，張正彥長期深耕國際市場並推動海外業務成長，未來除了持續擔任美國子公司總經理與代理發言人外，亦將統籌全球行銷業務、資材部及人力資源處，強化跨部門整合、人才培養、企業文化轉型，以及資源性的全面整合，提升公司競爭力。

公司同步宣布，執行副董事長陳坤山將兼任總經理一職，全面負責公司整體營運管理，其半導體與自動化設備領域擁有深厚技術背景與產業經驗，未來將持續帶領鈦昇科技深化技術創新能量，借重其經驗協助公司轉型。

同時，公司將借重張光明於擔任執行長期間對於財務治理，以及產官學經營的豐沛人脈，國際化布局所做出的重要貢獻，轉任「轉投資總經理兼財務長」，持續負責集團財務、風險管理及轉投資事業群整合，並深化與國內外大專院校及研究機構之合作交流，強化高階技術人才與產業資源鏈結。

此外，原營運長趙偉克長期投入先進製程布局及市場開發，未來將轉任「專案資深副總經理」，負責推動關鍵技術如TGV商品化及重要專案發展。

展望未來，鈦昇表示，本次新任董事會改選與高階主管組織架構調整圓滿完成，透過資深主管的產業經驗傳承，結合年輕世代的創新思維與市場敏捷度，推動跨世代協作管理，打造更具國際競爭力與未來發展性的營運團隊。

鈦昇強調，未來將持續深化研發TGV玻璃基板，先進封裝雷射以及電漿製程解決方案，高階晶圓切割，CPO相關應用解決方案。並將導入AI智慧工廠，AI模擬，AI Training Center等應用協助企業轉型，全球市場拓展及客戶價值提升，攜手全球客戶與合作夥伴，共同掌握半導體產業新一波成長契機。