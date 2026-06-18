快訊

暴雨灌雙北！公館、衡陽路淹大水 蟑螂大軍爬上騎樓避難

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

對伊朗飛彈紅線鬆動？川普：其他國家都有 他們有「也不會炸掉地球」

聽新聞
0:00 / 0:00

鈦昇股東會／完成十席董事改選 推動跨世代協作管理

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
鈦昇科技董事長王明慶。記者宋健生／攝影
鈦昇科技董事長王明慶。記者宋健生／攝影

設備廠鈦昇（8027）18日舉行股東常會，會中順利通過去年財務報表等各項議案，並順利完成十席董事改選，除新增三名新面孔外，新一屆董事會中，全體董事一致推舉王明慶擔任董事長。公司表示，此次透過積極引入多元專家陣容，顯示完善董事會決策核心，並將產業經驗結合年輕世代的創新思維，推動跨世代協作管理。

鈦昇本次董事會改選，共選任七席一般董事、三席獨董，總共十席董事。董事名單由王明慶、執行副董兼總經理陳坤山、張光明、薛光菽、黃將庭、侯榮顯續任，新增張正彥；獨董方面，漢民科技副總彭慎翔連任，新增賴志煌及林子建。

在本次新任董事陣容中，賴志煌現為清華大學半導體研究學院副院長、美國史丹佛大學材料科學與工程博士。董事會將深度延攬其在「半導體研究與材料工程」的頂尖專才，並借重其在國際指標學術組織（IEEE）的深厚影響力，協助公司精準布局前瞻科技以及頂尖大學人才養成。

林子健在投資銀行與資本市場深耕多年，公司將借重其在「國際資本市場運作、大型法人投資與風險管理」的深厚實務專才，協助董事會深化與國內外資本市場的連結。

董事方面，鈦昇特別拔擢張正彥晉升為行銷業務處副總，以協助優化營運效益。藉由其市場拓展與供應鏈經驗，且具備熟悉公司內部運作，期許將第一線的市場與客戶聲音直接帶入決策核心。此拔擢彰顯了公司重視內部人才培育的實務戰略，向市場與員工釋放積極轉型訊號。

此外，張正彥長期深耕國際市場並推動海外業務成長，未來除了持續擔任美國子公司總經理與代理發言人外，亦將統籌全球行銷業務、資材部及人力資源處，強化跨部門整合、人才培養、企業文化轉型，以及資源性的全面整合，提升公司競爭力。

公司同步宣布，執行副董事長陳坤山將兼任總經理一職，全面負責公司整體營運管理，其半導體與自動化設備領域擁有深厚技術背景與產業經驗，未來將持續帶領鈦昇科技深化技術創新能量，借重其經驗協助公司轉型。

同時，公司將借重張光明於擔任執行長期間對於財務治理，以及產官學經營的豐沛人脈，國際化布局所做出的重要貢獻，轉任「轉投資總經理兼財務長」，持續負責集團財務、風險管理及轉投資事業群整合，並深化與國內外大專院校及研究機構之合作交流，強化高階技術人才與產業資源鏈結。

此外，原營運長趙偉克長期投入先進製程布局及市場開發，未來將轉任「專案資深副總經理」，負責推動關鍵技術如TGV商品化及重要專案發展。

展望未來，鈦昇表示，本次新任董事會改選與高階主管組織架構調整圓滿完成，透過資深主管的產業經驗傳承，結合年輕世代的創新思維與市場敏捷度，推動跨世代協作管理，打造更具國際競爭力與未來發展性的營運團隊。

鈦昇強調，未來將持續深化研發TGV玻璃基板，先進封裝雷射以及電漿製程解決方案，高階晶圓切割，CPO相關應用解決方案。並將導入AI智慧工廠，AI模擬，AI Training Center等應用協助企業轉型，全球市場拓展及客戶價值提升，攜手全球客戶與合作夥伴，共同掌握半導體產業新一波成長契機。

半導體 資本市場

延伸閱讀

東台股東會／完成董事改選 全面布局AI伺服器與半導體市場

祥碩股東會／啟動新計畫 挑戰五年後營收規模達10億美元的目標

穎崴訂單能見度 歷來最長 董座王嘉煌強調高階晶片測試需求升溫

台灣光罩董事全面改選 公司派獲3席董事、3席獨董

相關新聞

虎門股東會／董事長林麗俐續任 續衝工程系統市場

虎門科技（6791）18日召開股東常會，除了通過所有議案之外，董事名單亦完成改選，董事長由林麗俐續任。對於未來營運方向，虎門指出，積極拓展產品應用領域及市場，工程系統事業群，因客戶AI運算需求增加，透過HPC高速運算模組搭配GPU、雲端運算平台、高階伺服器來提升模擬運算效能。

朋億獲利／自結5月EPS 1.12元、年增1,766%

朋億*（6613）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，18日應財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知，公告自結5月稅後純益8,700萬元，年增2,075%；每股稅後純益1.12元，年增1,766.67%。

鈺祥股東會／迎來最高標準「世界級董事會」陣容

先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭—鈺祥（7909），18日舉行股東常會，順利完成董事會全面改選。共選出 10 席董事（含6席一般董事與4席獨立董事），新任董事陣容匯聚產、官、學界頂尖領袖。鈺祥經營團隊表示，此一具備高度多元性與專業性的「世界級董事會」，將以最高標準的公司治理，帶領鈺祥穩健邁向國際舞台，確保公司持續優化作為「最純粹先進製程潔淨方案供應商」的絕對領先地位，並為投資人創造長期的股東價值。

鈦昇股東會／完成十席董事改選 推動跨世代協作管理

設備廠鈦昇（8027）18日舉行股東常會，會中順利通過去年財務報表等各項議案，並順利完成十席董事改選，除新增三名新面孔外，新一屆董事會中，全體董事一致推舉王明慶擔任董事長。公司表示，此次透過積極引入多元專家陣容，顯示完善董事會決策核心，並將產業經驗結合年輕世代的創新思維，推動跨世代協作管理。

跨界聯盟！御嵿攜手四方合作打造廚餘回收產業鏈

國內知名餐飲集團御嵿國際（3522）今日宣布，攜手台塑生醫、聚力智能及聚勃國際 ，針對國內日益棘手的廚餘去化問題，展開跨產業的循環經濟戰略合作。四方強強聯手，將首創廚餘從「源頭回收、高效分解」到「資源再利用」的全方位循環產業鏈，為集團朝向「零碳餐飲平台」轉型再下一城。

閎康股東會／拍板配息4.5元 矽光子檢測設備8月到位

半導體檢測大廠閎康（3587）18日召開股東會，會中除通過派發每股現金股利4.5元外，董事長謝詠芬也對今年營運發表展望。公司看好矽光子世代來臨，已啟動國際領先等級的矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資布局，首套設備可望於8月前完成建置，今年底與明年初將再陸續安裝第二套及第三套設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。