富強鑫股東會／通過配息0.4元 配發率達66％

富強鑫（6603）18日召開股東會，會中承認並通過2025年度財報及盈餘分配案，決議配發每股0.4元現金股利（含盈餘分配0.2元及資本公積分配0.2 元），股利配發率達66％，依18日收盤價格24.2元計算，現金殖利率1.65％。

富強鑫2025年全年合併營收達50.83億元，較前一年度成長12.22％，創下全年、單季及單月營收歷史同期新高；稅後純益達1億元，年增27.6％，每股稅後純益（EPS）0.61元。

富強鑫表示，近年來公司積極推動產品高值化策略，其中「高階多色成型設備」、「複材成型系統」及「GENTREX超臨界物理發泡設備」等核心產品需求持續成長，帶動整體接單結構朝高毛利、高附加價值方向發展。

尤其在全球品牌商積極推動減碳與循環經濟趨勢下，GENTREX超臨界物理發泡技術憑藉氮氣取代傳統化學發泡製程，不僅有效降低碳排放，更可實現材料100％回收再利用，成功切入國際品牌T2T（Textile to Textile）循環製造供應鏈，並逐步拓展至汽車緩衝零組件、自行車及高階運動用品等應用領域，成為推升公司營運成長的重要動能。

富強鑫進一步表示，除高階設備出貨持續增溫外，加上近期台灣汽車零組件銷美關稅調降至15％，有助提升客戶國際競爭力與設備投資意願，公司亦積極深化智慧製造布局，自主開發之「iMF4.0智慧製造工廠系統」持續導入AI、機聯網與數位化管理技術，提供客戶從單機設備升級至整線智慧製造的整合解決方案，帶動搭載智慧化功能設備接單比重穩步提升。

而憑藉深厚的研發實力與技術創新成果，富強鑫近年接連榮獲台灣精品獎、TAIPEIPLAS AWARD金質獎及美學獎、榮格技術創新獎等多項國內外大獎肯定，為集團拓展高值化訂單及海外市場奠定良好基礎，隨著全球製造業加速推進數位轉型，目前在手訂單能見度已延伸至2026年第4季。

展望2026年，富強鑫維持審慎樂觀看法。富強鑫將持續深化「高階成型技術、新材料應用、低碳製程」三大核心技術主軸，並透過自主開發之iMF4.0智慧製造工廠系統，協助客戶提升設備運作效率（OEE）及即時生產管理能力，深化長期合作關係。同時持續投入輕量化材料、再生塑料、節能製程與智慧製造技術研發，以高值化與差異化策略優化產品組合與接單品質，堆疊未來營運長期成長動能，朝全球智慧成型與綠色製造解決方案領導品牌目標穩步邁進。