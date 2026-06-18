跨界聯盟！御嵿攜手四方合作打造廚餘回收產業鏈

國內知名餐飲集團御嵿國際（3522）今日宣布，攜手台塑生醫、聚力智能及聚勃國際 ，針對國內日益棘手的廚餘去化問題，展開跨產業的循環經濟戰略合作。四方強強聯手，將首創廚餘從「源頭回收、高效分解」到「資源再利用」的全方位循環產業鏈，為集團朝向「零碳餐飲平台」轉型再下一城。

御嵿國際旗下擁有晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、海峽會等諸多知名餐飲品牌，面對餐飲業每日產生大量廚餘對整體產業的極大挑戰。御嵿國際董事長孫正強主動尋求另外三方的合作 ，為解決廚餘難解問題而發起本次四方合作分工。

其中，御嵿國際以提供餐飲與食品業廢棄物場景經驗，協助掌握第一線痛點；台塑生醫專精在循環經濟領域，對於廢水或廢觸媒珍稀金屬處理，皆具備專精且長足的實戰經驗；而聚力智能在廚餘的分解技術上堪稱國內翹楚 ，能作為技術端之核心；聚勃國際則負責整體營運整合與專案落地。御嵿表示，透過四方的深度合作與資源整合，發揮各自在餐飲、生技與智能科技的所長，可望為國內棘手的廚餘問題，提供兼顧環境保護與經濟效益的實務解決方案。

御嵿指出，台灣正面臨「廚餘處理」嚴峻考驗的時期，國內為防堵非洲豬瘟而實施禁止廚餘養豬政策後，廚餘即成為各地方政府、餐飲業者與學校機關在環境衛生管理上的重大課題。目前未能進入回收體系的廚餘，最大宗仍多以傳統焚燒或掩埋方式處理，惟廚餘具備高含水率及高氯之特性，在焚燒過程中會對焚化爐造成操作困難、設備損耗及增加空氣污染物排放等情形。

本次戰略合作的核心亮點，在於透過專業三相分離技術，高效率分離廚餘中的油脂成分，提升廚餘資源化效益。相關回收油脂後續亦可作為低碳循環再利用原料，供下游業者應用於生質燃料及永續航空燃料（SAF）等綠色能源領域。

御嵿表示，該專案目前預計於台中、澎湖兩地優先展開示範案場，未來隨著運營模式成熟將逐步擴及全台。不論是縣市環保局清潔隊、民間廚餘回收業者、學校、大型社區及各大美食商圈等，皆為未來的優先合作對象，期能多管齊下協助各界降低廢棄物對環境的負面衝擊。

在全球氣候變遷與淨零排放的趨勢下，御嵿國際、台塑生醫、聚力智能及聚勃國際四方跨界合作，可望為台灣的循環經濟樹立全新標竿，協助產業從「被動處理」走向「主動資源化」，讓廚餘治理成為結合環保、防疫、能源的綠色永續事業。