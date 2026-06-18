閎康股東會／通過每股配息4.5元 矽光子檢測設備8月到位

半導體檢測大廠閎康（3587）今（18）日召開股東常會，通過每股配發現金股利4.5元。董事長謝詠芬表示，隨AI應用帶動高速傳輸及矽光子需求升溫，公司已啟動矽光子晶圓與晶片光電分析檢測平台投資，首套設備預計8月前完成建置，後續設備將於今年底至明年陸續到位。

謝詠芬指出，閎康目前在全球主要矽光子供應鏈的客戶覆蓋率已超過五成，旗下前十大矽光子客戶2025年合計貢獻約1.91億元營收，顯示相關技術布局已逐步轉化為實際商業成果。

依照規劃，首套設備將聚焦矽光子元件的光學失效分析，可提供光損失、漏光缺陷定位，以及波長、偏振與光學特性量測等服務；今年第四季前，將再建置支援200G／Lane高速光電元件的頻率域測試設備，提供頻寬、頻率響應、射頻特性及阻抗匹配等檢測。

至於共同封裝光學（CPO）封裝模組檢測平台，預計於2027年第2季前完成部署。屆時，閎康將可支援矽光子產品從研發、工程導入到量產階段的分析需求，服務範圍涵蓋光子積體電路、光調變器、光偵測器及CPO等關鍵元件。

閎康表示，矽光子元件結合多種材料、摻雜技術及光電架構，對材料純度、介面品質與失效分析能力的要求，均高於傳統邏輯IC。公司具備穿透式電子顯微鏡（TEM）、二次離子質譜分析（SIMS），以及故障分析與可靠度分析等整合能力，可提供從材料檢測、缺陷定位到失效根因解析的一站式服務。

展望後市，閎康將持續擴充矽光子晶圓級測試及失效分析平台，結合既有半導體分析技術，搶攻AI、高速光通訊及CPO市場成長商機，推升未來營收規模與成長動能。