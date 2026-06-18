普生股票恢復交易！全力布局三大技術平台 擴大國際布局添成長動能

國內最老字號的生技公司普生（4117）月前自資本市場下市後，公司股票已於6月12日恢復興櫃交易，普生18日表示，後續將持續提升公司治理、財務透明度，並以2025年財務結構改善、每股淨值提升及核心技術平台商業化推進為基礎，強化對中長期轉型發展之信心。

普生17日召開股東會，會中通過2025年度營業報告書、財務報表及2025年盈餘分派案和各項討論事項。普生表示，2025年為集團推動營運轉型、資產結構調整與核心技術平台布局的重要年度，雖本業營收仍處於產品組合調整與新事業商業化推進階段，惟透過資產配置優化及投資利益挹注，帶動全年獲利表現大幅提升，每股稅後盈餘改寫歷年新高，並為公司後續恢復興櫃交易及中長期發展奠定重要基礎。

普生2025年全年合併營收達2.16億元，年減14.36％，主要係採取產品組合優化，將資源集中於精準醫療、技術平台與高附加價值產品發展，挹注毛利率明顯提升至27.63％，此外，受惠旗下子公司GB Holdings Limited(GBH)及居禮股份有限公司，與德國法蘭克福證券交易所主板上市公司Leo International Precision Health Aktiengesellschaft(LIPH)之換股投資案，不僅有助於集團拓展國際市場業務，並透過資產配置調整與營運結構優化，提升整體資金運用效率及財務穩健性，在受惠子公司處分及重評價投資利益下，挹注全年稅後淨利達4.65億元，每股稅後純益達7.46元，雙雙改寫歷年新高記錄，亦推升每股淨值達12.29元。

展望未來，普生將持續以「技術平台、商業化應用、市場驗證」為核心，推動精準醫療與液態活檢技術、診斷儀器與檢測系統，以及環肽與蛋白技術平台等三大方向，透過持續發展循環腫瘤細胞(CTC)液態活檢、CLIA化學發光系統、AIO全自動化核酸檢測分析系統，以及環肽與蛋白技術應用，相關平台將作為未來臨床檢測、新產品開發與國際合作之重要基礎。

其中，CLIA化學發光系統與AIO分子診斷系統將是未來精準醫療產品商業化的重要布局，由於CLIA產品可應用於腫瘤標記、甲狀腺、傳染病、激素與特殊檢測項目；AIO系統則鎖定區域醫院、診所及實驗室等多元場域，透過儀器安裝帶動後續試劑持續使用，朝「產品組合多元化」與「經常性收入提升」雙軌模式發展，同時，普生亦持續推進CTC液態活檢結合AI影像判讀技術，透過數位掃描、雲端病理與AI分析服務，拓展癌症風險評估、治療監測及精準診斷應用。

不僅如此，普生旗下子公司普研持續發展自有品牌「oh care歐克威爾」，以抗菌胜肽P113為核心技術，產品涵蓋口腔護理、肌膚保養與抗菌清潔三大類，並打入全台超過500家實體銷售通路，以及全球超過30個知名電商平台通路，包括美國知名電商平台Amazon等布局，提升產品滲透率與品牌影響力，為集團建立穩定且可持續的營收來源。

普生指出，集團致力由轉型階段邁向規模化與國際化發展，看好全球精準醫療、智慧醫療與再生醫療長期趨勢明確，積極推動CLIA/AIO系統、CTC檢測技術、oh care品牌及國際市場拓展，並積極布局北美、中東、歐洲及東南亞市場，期望透過技術平台深化、產品商業化推進與國際合作擴大，有望創造未來營運良好動能。