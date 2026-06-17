高技股東會／訂單能見度到半年後 配息7.2元、7月22日除息

PCB廠商高技（5439）今日召開股東會，順利通過全部議案，公司也說，訂單能見度到半年後約明年首季。今日並公告每股配7.2元股息，7月22日除息。高技也提到，由於材料供應吃緊，導致客戶提早下單，今年來看營運可望逐季成長。

在價格上，高技應對CCL銅箔基板等生產材料漲價，第2季持續和客戶協商價格調整，預計7月生效。

高技2025年營收達新台幣96.44億元，較前一年大幅成長130.83%，創下歷史新高。法人看好受惠於AI伺服器所需厚大板持續成長，今年營收可望順利跨越百億元關卡。

海外布局上，高技先前提到，生產仍以台灣廠為主，泰國布局為辦公室倉儲，部分以車用、power產品為主，目前以辦公室倉庫支援當地需求，製造仍是台灣為主，台灣已擴充對應車用產品且可和其他產品線共用。

至於新品開發方面，高技曾預告，小量開發低軌衛星產品2025年6月開始小量出貨，占比不大，預期2026年才會有較正向營收貢獻。

高技總座李泰輝先前提到，公司主要在台灣擴充。2025年與2026年產能皆已安排規畫。另外公司將人形機器人歸納在電工領域。