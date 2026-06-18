萬泰科多面進擊衝業績

萬泰科（6190）昨（17）日舉行法說會，董事長張銘烈表示，持續擴大出貨SpaceX的低軌衛星地面設備，並已著眼於太空衛星資料中心的極端冷卻線材解決方案，加上輝達AI機櫃帶動高速線產能持續擴張，多重動能推升下，今年百億元營收目標可望達陣，獲利與毛利也會同步提升。

他提到，今年營收百億元的目標，上半年將超過一半，下半年絕對會更好。

張銘烈說，過去SpaceX的電源線月產80萬條，因客戶要求非大陸產地，萬泰科接手後，目前已經做到月產180萬條，年底要達到250萬條。隨著大客戶低軌衛星客戶已達1,000萬戶，未來要衝6,800萬戶，萬泰科是主力供應商，還有很大成長空間。

萬泰科總經理張程雅透露，該公司也在開發太空衛星與資料中心用纜線，由於太空是極端環境，需要絕緣材料，很不好做，並有很大價值，例如正在開發太空用的太陽能線、訊號高速傳輸線、電子控制線等，期待未來萬泰科的產品不僅應用在地面衛星設備，也能升上太空。