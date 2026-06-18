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宸曜軍工業務需求強勁
工業電腦廠宸曜（6922）昨（17）日舉行法說會，公司表示，目前訂單能見度已達年底，預期2026年訂單出貨比（B／B值）都將在1以上，營運呈現逐季成長態勢。
宸曜指出，今年增長一大重點來自軍工國防領域，相關業務營收占比將持續攀升，尤其看好陸海空皆有無人載具需求，將是未來幾年公司重要成長動能。
宸曜董事長高明和分析，軍工歸屬垂直市場應用電腦業務，去年已在該領域有所斬獲，目前整體營收比重達一成，預期今年至比會持續提升。
高明和說，軍工國防在美國市場需求來自政府及民間單位，成長動能明確，預計第2、3季會看到一些成果。歐洲方面，宸曜去年產品有突破性進展，取得軍規認證，在德國、法國及東歐市場取得不少案子，後續成長率值得期待。
亞洲市場去年軍工相關業務進展並不明顯，但今年成長態勢明確。
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