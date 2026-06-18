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能率亞洲著眼四大領域

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

創投廠能率亞洲（7777）昨（17）日舉行法說會，總經理游智元指出，今年前五月營收1.49億元，已超越去年全年營收總和，年增逾286%，主要受惠投資組合進入成熟階段、資本市場帶動持股評價回升，獲利動能增強，特別是布局陸續進入收割期，全年發展審慎樂觀。

能率亞洲目前著眼投資四大領域，包含AI供應鏈、機器人、半導體、軍工，同時亦布局高殖利率股，兼顧獲利穩定。以5月底公告持股明細來看，主要持股標的包括星宇航空占投資部位約18%、冠星-KY約16%、長廣精機約9%。

其中，冠星受惠世足賽，首季每股純益2.59元，年增26%；星宇航空前五月營收年增27.77%，發展正向。

海外投資方面，AI機器人業者Agility是能率亞洲在機器人產業重點持股。能率亞洲及能率集團相關資金合計投資約1,000萬美元，Agility Robotics已與主要客戶完成完整測試，結果符合預期，並與豐田汽車就加拿大工廠物流自動化啟動概念驗證。

能率亞洲也投資台灣AI視覺模型技術業者鑫蘊林科（Linker Vision），該公司也是輝達執行長黃仁勳演說的背板股，目前能率亞洲不但擔任鑫蘊林科募資領投方，鑫蘊林科也有輝達參股。

營收 星宇航空 半導體

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