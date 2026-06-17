杏昌18日停牌 傳將併購國內生技公司

血液透析大廠杏昌（1788）17日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意將在18日暫停交易；杏昌也將在18日下午5點於櫃買中心召開記者會。外界推估杏昌有可能將併購國內生技公司，強化供應鏈關係。

杏昌生技目前的營運產品共有八大類，除了血液透析相關產品之外，還包括生醫材料、介入性醫用導管、保健營業產品、呼吸器睡眠設備、急救相關產品、脊椎外科設備，及洗腎診所醫務管理。海內外供應商包括Roche、Baxter、3M等逾45家國際品牌大廠。

杏昌生技今年首季稅後淨利1.04億元，年增23.3%，每股稅後純益（EPS）2.34元；該公司5月合併營收3.45億元，年增4.33%，前五月合併營收18.6億元，年增6.79%，公司營運呈現穩定成長表現。