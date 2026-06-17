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饗賓股東會／預計7月申請上市、持續深化精品餐飲布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

饗賓（7883）餐旅事業17日召開股東常會，饗賓今年元月正式登錄興櫃，邁入企業發展新階段，並預計今年七月向證券交易所提出上市申請。

饗賓集團董事長暨總經理陳毅航表示，饗賓以打造「提升餐飲人，改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好」的精品餐飲集團為願景，透過「餐飲精品化、精品規模化」的經營模式，持續深化品牌價值與顧客體驗，穩健推動創造價值的長期成長。

陳毅航進一步表示，饗賓不僅致力打造精品餐飲品牌，更希望成為餐飲人才發光發熱的「職人魅力舞台」。集團長期推動「饗賓心職人」文化，期待每位夥伴兼具「高嚴職(嚴謹)、高素質 (儀態)、高言質(談吐)」三大核心特質：以高度專業能力與嚴謹職人精神，追求卓越品質。

展望未來，以正向溫暖、開朗明亮的儀態展現服務溫度；並以得體應對與專業自信，帶給顧客舒適自在的體驗，持續提升饗賓作為精品餐飲品牌企業的價值；饗賓在精品品牌的經營道路上，將持續貫徹本質、深化人才價值、鞏固經營後擎建設，穩步推進長期成長動能，朝世界級精品餐飲集團願景邁進。

饗賓今日股東會通過114年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案、公司章程修正案及股東會議事規則修正案等議案，股東會圓滿完成。114年度稅後淨利達新45億元，股東會通過每股配發現金股利10.08元，現金股利總額約新台幣6.15億元，展現穩健獲利能力與持續回饋股東的經營理念。

此次股東會亦報告公司治理、誠信經營及永續發展等推動成果，持續強化興櫃後治理制度、營運透明度與風險管理機制，以更成熟穩健的治理架構，回應股東與市場期待。

餐飲業 饗賓

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