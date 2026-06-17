漢達股東會／癌藥HND-039獲藥證後 評估自建團隊直攻21億美元市場

漢達（6620）17日召開股東會，承認2025年度財報，公司去年稅後淨利7.5億元，每股純益（EPS）4.85元，創歷史次高紀錄，股東會通過配每股現金股利2元。漢達董事長劉芳宇表示，多靶點癌症505(b)(2)藥HND-039力拚今年7月底上市，除了與原廠洽談授權合作，不排除自建銷售團隊，搶攻美國逾21億美元市場。

漢達指出，HND-039的新藥上市申請（NDA）目前仍由美國FDA持續審查中，並正在進行仿單內容討論，美國FDA已通知查廠時間，目前整體審查作業仍在進行中。

針對HND-039的商業化策略，劉芳宇表示，漢達已同步評估各個潛在合作對象之授權條件及自行銷售產品之效益，朝向盡早將產品上市之目標前進。其中除了與原廠Exelixis公司洽談授權協議，漢達也不排除自行建立16人的銷售團隊自行在美國銷售產品，若與原廠無法談出很好的授權條件，由公司自行銷售，兩、三年內就可回收，但是預計明年才有機會貢獻營收。

漢達指出，HND-039光是美國市場銷售額就達21億美元，全球市場銷售額28億美元，除了美國市場之外，公司已在申請HND-039在台灣上市，其餘海外市場包括日本及中國大陸都很重視。

劉芳宇表示，HND-039的原廠為了捍衛市場權利，已針對其他學名藥及505(b)(2）藥廠提出訴訟，唯有針對漢達僅向FDA提出訴願。根據以往經驗，原廠向FDA提出訴願後被否定的比例高達七成，預期不會影響到HND-039上市時程。

漢達總經理陳俊良表示，近年來公司持續推動產品組合優化，由高技術門檻學名藥產品逐步轉型為以505(b)(2)改良型新藥為核心的特色藥廠。商業化產品方面，血癌治療藥物Phyrago自上市以來市場接受度持續提升，目前患者使用人數穩定增加，市場滲透率持續成長。Phyrago目前於dasatinib市場尚無其他已核准之505(b)(2)新藥競爭者，且公司觀察到Phyrago 2026年迄今每月之實際病患數呈現逐月增長，未來看好持續擴大市場覆蓋率，成為公司重要收入來源之一。

展望未來，漢達將持續推進自行開發之505(b)(2)產品開發進程；引進外部產品或技術平台，透過既有之技術能量創造綜效，三是持續拓展國際授權合作及商務開發機會；四是透過上市產品持續增加堆疊營收來源，提升營運之穩定性，強化獲利能力與現金流。未來將持續朝向每年至少一項新藥申請藥證或上市的目標邁進。