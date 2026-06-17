萬泰科法說會／SpaceX 翻倍成長 瞄準高毛利太空衛星資料中心解決方案

萬泰科（6190）17日舉行法說會，SpaceX今年出貨翻倍成長，並已著眼於太空衛星資料中心的極端冷卻線材解決方案，加上輝達（NVIDIA）的AI機櫃帶動高速線產能持續擴張，在兩大動能推升下，董事長張銘烈表示，今年百億元營收目標，上半年將超過一半，下半年絕對更好，獲利與毛利同步提升。

張銘烈說，過去SpaceX的電源線，月產80萬條，因為要非中國大陸產地，由萬泰科接手後，目前已經做到月產180萬，年底要達到250萬條，主要是因為客戶IPO後，線材需求大量出來。目前客戶的低軌衛星客戶達1,000萬戶，未來要達到6,800萬戶，萬泰科是主力供應商，還有很大成長空間。

除了地面接收設備與纜線之外，總經理張程雅說，已經在開發太空衛星與資料中心所使用到的纜線，由於太空是極端環境，需要絕緣材料，東西很不好做，並有很大價值，例如正在開發太空用的太陽能線、訊號高速傳輸線、電子控制線等，期待未來萬泰科的產品不僅應用在地面衛星設備，也能升上太空。

至於AI高速線方面，張銘烈說，經過這兩個月努力，已經做到月產250萬米，年底將達到800萬米，毛利率也由10%到 15％，拉高到30％到35%。他強調，今年百億元目標，上半年將超過一半，下半年絕對會更好。

張程雅說，除了AI高速線外，針對AI伺服器所需之大電流電源線、液冷散熱測漏線（Water Leakage Detection Cable）等高階應用，客戶端驗證正持續推進中，預期將於今年底前陸續出貨。此外，銅線高階應用更進一步拓展至實體AI領域，包含機器人與無人機等新興商機，未來成長空間巨大。

為支應龐大訂單需求，2026年資本支出規劃3至4億元。其中，因應AI伺服器機櫃內高速線需求，泰國廠高速線第三期擴產將投入約2.5億元；待擴建完成後，總月產能將可達800萬至1,000萬米。另外，針對電動車與家電升級需求，越南廠也已完成輻照交聯線（E-Beam）擴產，於2026年1月順利進入試量產階段。