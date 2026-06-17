快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

萬泰科法說會／SpaceX 翻倍成長 瞄準高毛利太空衛星資料中心解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科董事長張銘烈（右）與總經理張程雅。記者蕭君暉／攝影
萬泰科董事長張銘烈（右）與總經理張程雅。記者蕭君暉／攝影

萬泰科（6190）17日舉行法說會，SpaceX今年出貨翻倍成長，並已著眼於太空衛星資料中心的極端冷卻線材解決方案，加上輝達（NVIDIA）的AI機櫃帶動高速線產能持續擴張，在兩大動能推升下，董事長張銘烈表示，今年百億元營收目標，上半年將超過一半，下半年絕對更好，獲利與毛利同步提升。

張銘烈說，過去SpaceX的電源線，月產80萬條，因為要非中國大陸產地，由萬泰科接手後，目前已經做到月產180萬，年底要達到250萬條，主要是因為客戶IPO後，線材需求大量出來。目前客戶的低軌衛星客戶達1,000萬戶，未來要達到6,800萬戶，萬泰科是主力供應商，還有很大成長空間。

除了地面接收設備與纜線之外，總經理張程雅說，已經在開發太空衛星與資料中心所使用到的纜線，由於太空是極端環境，需要絕緣材料，東西很不好做，並有很大價值，例如正在開發太空用的太陽能線、訊號高速傳輸線、電子控制線等，期待未來萬泰科的產品不僅應用在地面衛星設備，也能升上太空。

至於AI高速線方面，張銘烈說，經過這兩個月努力，已經做到月產250萬米，年底將達到800萬米，毛利率也由10%到 15％，拉高到30％到35%。他強調，今年百億元目標，上半年將超過一半，下半年絕對會更好。

張程雅說，除了AI高速線外，針對AI伺服器所需之大電流電源線、液冷散熱測漏線（Water Leakage Detection Cable）等高階應用，客戶端驗證正持續推進中，預期將於今年底前陸續出貨。此外，銅線高階應用更進一步拓展至實體AI領域，包含機器人與無人機等新興商機，未來成長空間巨大。

為支應龐大訂單需求，2026年資本支出規劃3至4億元。其中，因應AI伺服器機櫃內高速線需求，泰國廠高速線第三期擴產將投入約2.5億元；待擴建完成後，總月產能將可達800萬至1,000萬米。另外，針對電動車與家電升級需求，越南廠也已完成輻照交聯線（E-Beam）擴產，於2026年1月順利進入試量產階段。

SpaceX 萬泰科 太空

延伸閱讀

軌道資料中心是門好生意 SpaceX布局相關商機 成本可望減少45%

SpaceX IPO 熱 超額認購四倍 有望締造史上規模最大公開發行紀錄

祥碩大舉擴編新竹團隊進軍AI伺服器戰場 高通ASIC已有第二案

士電股東會／從CoWoS到AIDC全吃到！外銷成長超乎預期

相關新聞

杏昌18日停牌 傳將併購國內生技公司

血液透析大廠杏昌（1788）17日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意將在18日暫停交易；杏昌也將在18日下午5點於櫃買中心召開記者會。外界推估杏昌有可能將併購國內生技公司，強化供應鏈關係。

漢達股東會／癌藥 HND-039獲藥證後 評估自建團隊直攻21億美元市場

漢達（6620）17日召開股東會，承認2025年度財報，公司去年稅後淨利7.5億元，每股純益（EPS）4.85元，創歷史次高紀錄，股東會通過配每股現金股利2元。漢達董事長劉芳宇表示，多靶點癌症505(b)(2)藥HND-039力拚今年7月底上市，除了與原廠洽談授權合作，不排除自建銷售團隊，搶攻美國逾21億美元市場。

萬泰科法說會／SpaceX 翻倍成長 瞄準高毛利太空衛星資料中心解決方案

萬泰科（6190）17日舉行法說會，SpaceX今年出貨翻倍成長，並已著眼於太空衛星資料中心的極端冷卻線材解決方案，加上輝達（NVIDIA）的AI機櫃帶動高速線產能持續擴張，在兩大動能推升下，董事長張銘烈表示，今年百億元營收目標，上半年將超過一半，下半年絕對更好，獲利與毛利同步提升。

豆府股東會／配發現金股利13.5元、分配率九成

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），6月17日召開股東會，承認114年年度財務報表與盈餘分配等議案，年度配發現金股利13.5元，盈餘分配率為九成，以及完成本屆董事改選。

東聯互動股東常會通過每股配息10元 殖利率近6%

金融科技業者東聯互動（7738）17日召開股東常會，通過每股配發現金股利10元，以16日收盤價估算，現金殖利率近6%。董事長吳侑勳表示，公司將響應「金融大回饋」政策，以提升跨境族群與關懷金融弱勢族群出發，未來進一步強化社會金融教育素養。

美好證券股東會／AI浪潮再造新台灣奇蹟！七年布局 淨值成長133%

美好證券（6021）於17日召開股東會，在全球AI浪潮加速翻轉金融格局的背景下，以穩健的長期投資哲學交出亮眼成績單，自2018年新經營團隊接棒起算，截至今年3月底累計淨值成長率達133%，遠超金控型與獨立型券商同業平均，體現「投資銀行型券商」轉型策略的長期競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。