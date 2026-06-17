豆府股東會／配發現金股利13.5元、分配率九成

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），6月17日召開股東會，承認114年年度財務報表與盈餘分配等議案，年度配發現金股利13.5元，盈餘分配率為九成，以及完成本屆董事改選。

展望未來，時序即將進入到下半年的消費旺季，包含六月份的畢業季、七月份開始的暑假、八月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。當然，豆府也會深入積極研調發展新品牌問世，並且持續布局全球市場，讓豆府餐飲集團能夠持續且穩定地向前邁進。

豆府2025年全年合併營收，為40.72億元，年增11.58%，全年營收除創下歷年新高外，更為豆府餐飲集團創立以來，營收首次達到40億元大關；稅後純益為4.01億元，每股稅後盈餘為15.04元，也是連續兩年每股稅後盈餘超過15元；年度配發現金股利13.5元，盈餘分配率為九成。

同時在本次股東會，完成本屆董事選任。包含台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強先生，奧美集團前任董事總經理謝馨慧女士，以及晶睿通訊前總經理藍志忠先生等三位專業人士，成為豆府餐飲集團本屆董事會之獨立董事。

回顧去年一整年，踏實且積極的品牌發展，搭配穩健且持續的拓展門店，乃是豆府餐飲集團能夠持續成長之核心。去年豆府餐飲集團新開幕了11家門店，讓集團的總門店數來到99家。主要品牌如「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」，全台店數在去年年底，分別達到27家、27家及20家，豆府旗下各品牌均有著穩定良好之發展。

此外，去年豆府餐飲集團再次獲得由富比士雜誌(Forbes Asia)所評比之亞洲最佳中小企業200強(Forbes Asia 200 Best under a Billion)，不僅是連續兩年獲此殊榮，也為台灣唯一入選的餐飲相關企業。豆府以穩健的營運績效，亮眼的獲利表現，與優質的公司治理，再度入選此項全球性的指標排行榜，實屬榮幸。