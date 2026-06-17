宸曜法說會／訂單能見度達今年底 看好陸海空國防無人載具需求

工業電腦廠宸曜（6922）17日舉行法說會，展望後市，宸曜目前訂單能見度已達年底，預期今年B/B 值都將在1以上，營運呈現逐季成長態勢，其中，宸曜今年增長一大亮點來自軍工國防領域，公司預估相關業務營運比重將持續攀升，尤其看好陸海空皆有無人載具需求，將是未來幾年公司重要成長動能。

宸曜近年來自軍工國防產業相關需求強勁，董事長高明和表示，軍工歸屬垂直市場應用電腦業務，去年公司在該領域有所斬獲，目前已占整體營收比重達一成，預期今年占比還會持續提升。

高明和分析，軍工國防在美國市場需求來自政府及民間單位，成長動能明確。預計第2、第3季會看到一些成果；在歐洲方面，宸曜去年產品有突破性進展，取得軍規認證，在德國、法國及東歐市場取得不少案子，雖然不像美國市場發酵這麼快，但後續成長率值得期待；而在亞洲市場，去年軍工相關業務進展並不明顯，但今年成長態勢明確。

值得一提的是，宸曜看好無人載具在軍工國防領域需求。宸曜副總倪浩然分析，今年軍工產業景氣不錯，從需求面來看，俄烏戰爭讓無人機、無人地面載具（UGV）或陸軍無人化備受重視，而美伊戰爭推動海面艦艇的無人化，所以其實海陸空都有無人載具商機，這是未來幾年宸曜很大的增長機會。

整體來看，宸曜目前訂單能見度已達年底，預期營運將逐季成長。此外，因應記憶體、SSD及CPU缺貨漲價問題，宸曜目前已跟客戶調漲產品價格，藉此反映新增成本，公司全年毛利率仍希望維持在40%水準。

不過，目前CPU缺貨問題對宸曜影響較大，因應此，宸曜目前預估上下半年營運比重各半，但若後續CPU供貨轉順，下半年也不排除營運進一步上修。