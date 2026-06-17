東聯互動股東常會通過每股配息10元 殖利率近6%

金融科技業者東聯互動（7738）17日召開股東常會，通過每股配發現金股利10元，以16日收盤價估算，現金殖利率近6%。董事長吳侑勳表示，公司將響應「金融大回饋」政策，以提升跨境族群與關懷金融弱勢族群出發，未來進一步強化社會金融教育素養。

吳侑勳說，正因為金融科技業屬於高度監理，近年積極投身公益，包括推動多語金融教育、防詐騙宣導及金融知識普及等工作，協助外籍移工、新住民及跨境工作者提升金融識讀能力與數位金融使用能力，降低金融資訊不對稱與非法地下匯兌風險等，進一步協助反洗錢監控及監理科技，希望落實金融科技向善理念。

東聯互動5月營收為5478萬元，年增13.9%；累計今年前五月營收2.5億元，年增16.3%，雙雙創下歷年同期新高。營收成長主要受惠於亞洲跨境人口流動、國際資金往來與數位金融服務需求穩定提。公司正由跨境匯款服務提供者，逐步轉型為連結跨境人口、數位金融、生活服務與全球資金流的重要金融科技平台。

東聯互動兩大成長引擎並行推進，一是強化AI智能交易與風控合規金融科技能力，全面升級智能風控系統與防制洗錢機制；二是擴大移工生活圈與普惠金融生態系布局，整合多元支付、生活服務與微型金融，提升單一用戶終身價值，將平台流量轉化為長期穩定收益。

東聯互動今日股東會通過每股配發現金股利10元，現金殖利率約達6%。公司認為，全球跨境人口移動持續增加、各國勞動力重組、數位金融普及化趨勢帶動，跨境金融科技產業具備長期結構性成長機會，未來有望進一步提升市場滲透率。