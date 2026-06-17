美好證券股東會／AI浪潮再造新台灣奇蹟！七年布局 淨值成長133%

美好證券（6021）於17日召開股東會，在全球AI浪潮加速翻轉金融格局的背景下，以穩健的長期投資哲學交出亮眼成績單，自2018年新經營團隊接棒起算，截至今年3月底累計淨值成長率達133%，遠超金控型與獨立型券商同業平均，體現「投資銀行型券商」轉型策略的長期競爭力。

美好證券以「AI五層蛋糕」框架詮釋此一趨勢，從Energy、Chips、Infrastructure，到AIModels與Applications，台灣企業在每一層皆具備不可取代的地位，美好證券的自營投資組合正是此趨勢的縮影。截至2025年底，美好證券自營投資組合總市值達115.5億元，持股高度集中於全球AI產業鏈的龍頭企業，包括台積電（2330）（23.9%）、鴻海（2317）（19%）、聯發科（2454）（8.6%）等，整體AI相關部位配置比重已超過七成，使全體股東得以共同分享「世界的台灣」經濟成長紅利。

董事長黃谷涵強調，對股東而言，持有美好證券的真實意義是，買進一個全球AI產業鏈投資組合，再加上一個免費的特許證券公司，一個正在轉型為投資銀行型的證券公司。在營運面，在經紀手續費率和融資利差持續下降的大趨勢中，整個產業正面臨結構性的變革壓力。但黃谷涵認為「這恰恰是美好證券最大的機會」，美好證券將自己定義為投資銀行型的證券公司，目標是把公司從以經紀手續費為主的證券公司，轉型為以財富管理和資產管理為核心的投資銀行。

美好證券2025年財富管理規模（AUM）成長快速，融資端持續推出金融創新工具，包括分戶帳、保本結構型商品（PGN）、股權連結結構型商品（ELN）及附條件交易等，全方位滿足客戶短中長天期的投融資需求。在品牌與通路布局上，旗下YouTube頻道訂閱人數突破5萬，持續以金融知識普及為使命，打造台灣最具影響力的投資知識平台之一。

董事長黃谷涵強調，「美好證券的目標不是成為規模最大的券商，我們要成為台灣客戶最值得信賴的財務顧問與長期夥伴，未來致力三件事，包括長期投資績效領先、有效幫助客戶實現目標的產品組合、以客戶整體利益為優先的財務顧問，當整體市場不斷走向折扣戰，美好證券正試著走出不一樣的路。」