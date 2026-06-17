能率亞洲布局進入收割期 估今年業績樂觀

創投業指標能率亞洲（7777）17日舉行法人說明會，總經理游智元指出前五個月累計營收約1.49億，已超越去年全年營收，年增逾286%，主要受惠於投資組合進入成熟階段、資本市場帶動持股評價回升，獲利動能增強，特別是布局陸續進入收割期，全年發展審慎樂觀。

游智元表示，目前著眼投資四大領域，包含AI供應鏈、機器人、半導體、軍工，著眼在產業發展趨勢。同時亦布局高殖利率股，兼顧獲利穩定。以5月底公告持股明細來看，星宇航空（2646）占投資部位約18%、冠星-KY（4439）約16%、長廣（7795）精機約9%，為主要持股。其中，冠星受惠世足賽，第1季每股純益2.59元，年增26%；星宇航空前5月累計營收年增27.77%，發展正向。

全球首家成功商業化機器人廠商Agility，是公司在機器人的重點持股。能率亞洲及能率集團相關資金合計投資約1000萬美元，Agility Robotics已與主要客戶完成完整測試，結果符合預期，並與豐田汽車就加拿大工廠物流自動化啟動概念驗證。

鑫蘊林科（Linker Vision）是台灣首家大型AI視覺模型技術廠商，更是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演說的背板股。能率亞洲不但擔任鑫蘊林科募資領投方，並有輝達參股，堪稱指標AI個案

半導體方面，能率亞洲及能率旗下基金合計持有台積電電力工程主力供應商大易橙科技逾千張股票，每股持有成本低於200元，預計今年登錄興櫃。大易橙主營半導體廠房二次配電及MEP統包工程，具備台南、台中、日本、美國等多據點全球布局。