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泓格股東會／通過配發現金股利2元 全年營運樂觀看待

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
泓格17日舉行股東會。泓格／提供
泓格17日舉行股東會。泓格／提供

工業電腦廠泓格（3577）17日舉行股東會，會中通過配發現金股利2元。展望後市，泓格持續看好來自半導體領域需求，將為今年主要成長動能，此外，公司布局已久的醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）今年迎來轉機，有機會拿下大型日商訂單。

泓格2025年營收11.7億元，稅後純益1.52億元，每股純益達2.37元；股東會通過配發現金股利2元。

展望後市，泓格持續受惠半導體產業強勁需求，其半導體測試設備主力客戶去年底釋出新一波訂單，相關業務在今年上半年發酵，加上塑化龍頭訂單回流，推升泓格上半年營運持續增長。

泓格今年5月營收1.32億元，月減13.9%、年增8.18%；累計泓格今年前五個月營收達6.74億元，年增29.7%，為同期新高紀錄。

因應客戶強勁需求，泓格去年提前備料，目前包括原料與成品的庫存均高，且庫存周轉率大幅提升，因此今年零組件缺貨漲價，對泓格影響不大。

另一方面，泓格在生醫領域布局已久的TPU業務傳出佳音，公司樂觀看待今年成長機會，主要是因其TPU產品改變策略，從過往原料顆粒往半成品發展，目前公司已到五、六個地區參展，客戶反饋良好。

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