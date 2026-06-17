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天然的上好！立弘掛牌飆逾5成 搶攻色素替代商機打入食品巨頭供應鏈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

天然色素與營養添加劑供應商立弘（1780）17日以每股18.88元承銷價正式上櫃掛牌，在市場看好天然替代原料需求快速升溫帶動下，股價盤中一度衝上29元、漲幅超過53%，蜜月行情甜滋滋。

立弘深耕類胡蘿蔔素產品多年，目前已躋身全球合成類胡蘿蔔素主要供應商之一，並是亞洲少數具備β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔醛、甘蔗紅素、番茄紅素及葉黃素等完整產品線量產能力的業者。旗下Altratene、Lycotene及Lutene等品牌產品已銷售至全球超過60個國家，並成功打入全球前三大食品、飲料及乳品業者，以及全球前五大香精香料集團供應鏈，展現國際市場競爭力。

近年全球食品產業掀起「去人工色素化」浪潮，也為立弘帶來龐大成長機會。根據市場研究機構Grand View Research資料，全球類胡蘿蔔素市場規模於2024年約達32.62億美元，預估至2033年將擴大至52.21億美元，2025年至2033年的年複合成長率約5.4%，顯示天然色素及機能性營養添加需求仍處於長期成長軌道。

法規變革更進一步加速產業轉型。美國食品藥物管理局（FDA）近年陸續推動部分人工色素退場計畫，並要求業者逐步淘汰多項合成色素；加州AB418法案也將於2027年正式上路，限制特定食品添加物使用。歐盟則早已對部分人工色素產品實施警語標示規範。在各國法規與品牌客戶配方升級需求帶動下，天然色素替代方案需求持續升溫。

市場看好，立弘涵蓋黃色至紅色完整色系的類胡蘿蔔素產品，可望成為食品業者替代人工色素的重要選項。目前公司正與多家美國大型食品業者進行樣品測試與認證程序，一旦後續順利導入量產出貨，將有機會為營運增添新一波成長動能。

從營運表現來看，立弘2025年合併營收8.49億元，稅後淨利1.29億元，EPS 1.34元；2026年第一季合併營收2.4億元，稅後淨利3,853萬元，EPS 0.4元。在天然原料滲透率提升與全球法規趨嚴雙重趨勢帶動下，市場期待立弘掛牌後能搭上天然色素升級浪潮，持續擴大國際市場版圖。

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