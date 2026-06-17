網家股東會／通過提案 子公司21JP 將赴日本上市

網路家庭（PChome）旗下金融科技子公司二十一世紀金融科技株式會社（21JT）規劃赴日本資本市場上市，17日在股東會進行討論與表決，但相關時程和股價尚未決定。網家董事長詹宏志表示，在董事會、主管機關及股東會均已完成相關程序，未來將持續以大股東身分支持21JT發展，透過國際資本市場資源，提升營運規模與競爭力。

網家財務主管表示，近兩年獲東京證券交易所新創輔導計畫關注，藉此深入了解日本資本市場環境及金融科技產業發展趨勢。經過評估後，覺得日本目前在法規環境、產業生態及市場發展成熟度方面，均有利於金融科技業務拓展，因此啟動赴日上市規劃。上市主要目標在於充實營運資金、加速海外市場布局、提升國際競爭力，並吸引更多優秀人才加入。對母公司網家而言，此次上市案在業務面不會造成重大影響，但有望為集團帶來正面財務效益。

網家說明，若21JT成功上市，未來持股比例可能因增資及股權結構調整而下降，依照國際財務報導準則（IFRS）規定，21JT由合併報表子公司轉列為關聯企業。屆時除可認列部分持股處分利益外，原有投資帳面價值也將依公允價值重新衡量，為集團帶來一次性利益。

談及日本市場布局，詹宏志表示，過去在日本業務規模有限，主要以技術授權為主。真正加速發展的關鍵，來自去年底以92億日圓完成日本支付業收購日本支付業者Payment for，藉由併購快速切入當地市場。

21JT指出，日本支付產業與台灣市場結構截然不同，除了龍頭業者規模龐大外，排名第三至第十名的業者多數仍具穩定獲利能力，主要原因在於其深耕特定垂直產業，並與中小企業建立高度黏著度。公司收購的支付平台在日本市場具一定規模與商戶基礎，不僅補足當地通路資源，也為21JT建立更完整的營運網絡。

此外，雙方業務整合後已發現多項跨境合作機會，包括將台灣既有金融科技服務導入日本市場，同時將日本成功商業模式引進台灣，形成雙向發展綜效。公司認為，此次收購不僅提升日本市場能見度，也有助於投資人理解21JT未來成長潛力。