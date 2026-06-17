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太普高跨足不動產經營
太普高（3284）董事長呂金發表示，旗下在日本熊本第一個開發案目前已正式進入試挖程序，有機會於今年第3季取得建照，第4季展開工程，將保留大部分資產長期持有，透過穩定租金收益創造現金流，正式跨入收益型不動產經營領域。
此外，位於台積電熊本廠周邊第二案也同步規劃中，未來將結合飯店型產品與住宅銷售模式，採取「持有加銷售」雙軌策略，建立更完整的海外營運模式。太普高跨海日本的土地開發案大進補，受惠台積電進駐，帶動熊本部分區域觀光客暴增，引發當地政府打算開徵住宿稅；太普高在熊本的飯店型與住宅型土地開發案含金量大增，有助未來營運。
法人表示，太普高產銷營運走在上坡道路，近期更進一步啟動產業升級，新成立製造、建設及海外事業部三大營運體系，同時投入2億元擴建新廠，搶攻歐美環保印刷版材市場商機。預期新產線明年量產，產能將較現有規模提升1.5倍，加上熊本房地產開發案逐步推進，太普高正從傳統印刷材料廠，蛻變為兼具製造、建設與海外資產布局的多元化企業。
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