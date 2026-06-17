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91APP 推出開店勝率 AI 分析
台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）旗下智慧餐飲科技品牌iCHEF昨（16）日宣布推出全台首創「台灣餐飲開店勝率AI分析」，在業者開店投入相關成本前以AI結合當地數據，評估開店條件與營運風險，提高開店前決策勝率，擴大餐飲布局也有助91APP營運持續向上。
91APP去年完成合併iCHEF並擴大應用領域至餐飲產業，導入支付和數據分析相關工具，iCHEF本身也有經營逾十年以來大量數據資料。現在從增加客人點餐到為店家降低風險，以AI分析商圈情報，提高開店勝率。
他表示，AI開店分析首先是分析同業競爭口碑，找網路上的餐廳評價並加以整理，作為競爭比較；其次分析商圈和用餐人流，包括尖離峰時段和客群差異；第三是掌握當地客單價和營收狀況，特別是每天公布AI營運報表數據，幫助開店業者掌握周邊競爭、找出差異化。
91APP 5月合併營收1.84億元，月增5.8%，年增31.8%，累計今年前五月合併營收8.98億元，年增31.5%，為同期新高。
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