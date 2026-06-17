達人網上櫃 雲端生力軍

解決生活疑難雜症的專業資訊平台—達人網（7839）15日上櫃掛牌，正式加入上櫃家族行列，成為數位雲端類股的生力軍。達人網去年及今年第1季營收分別為1.73億元及0.43億元，每股稅後純益（EPS）各為2.56元及0.73元。

櫃買中心表示，數位雲端產業提供各行各業與民眾更智慧、更有效率的工作或生活型態，目前櫃買市場已有27家數位雲端上櫃公司，形成產業聚落，包含資安管理、AI語意分析、網路購物、數位金融、零售解決方案、乘車派遣、房屋及汽車線上交易平台等多元服務，不僅提升企業與民眾的便利性與安全性，更讓投資人有更多優質、具特色之投資標的可以選擇。

達人網承銷價36元，昨（16）日股價收在49.5元、下跌5.7%，累計掛牌後股價漲幅37.5%。

達人網成立於2022年，主要透過「PRO360」Web網站及APP提供日常生活專業服務的資訊交換平台，舉凡裝潢裝修、居家清潔、水電維修、家教，甚至婚禮主持、寵物寄養、樂器維修等特殊需求，服務需求者均可透過「PRO360平台」經由演算法，即時且精準配對適合該項服務需求的專家。

達人網董事長李倫家看到台灣人口密集、生活節奏快，民眾對於快速找到可靠服務人員（師傅）的需求明確，且普遍重視便利性與時間效率，願意使用線上平台以降低搜尋與比價成本，故於2017年便成立「PRO360」生活服務平台。

迄今該平台已累積275萬會員數及57萬專家數，並提供上千項服務項目，Google評價已累積逾3,000則，平均四星以上好評，足以解決需求者在日常生活上可能碰到的各種疑難雜症，也建立同業進入該領域的門檻。

PRO360平台成立至今已累積逾400萬筆需求案件、互動及評價資料，透過長期累積的交易數據持續優化配對效率與服務品質。依該公司統計，約60%的需求可即時取得專家報價、80%的需求可於40分鐘內獲得回覆。

此外，達人網也積極導入AI技術，應用於智慧搜尋、需求填寫輔助及平台風險管理等功能，持續提升使用者體驗與平台黏著度，帶動既有用戶回客率，持續挹注營運成長動能。