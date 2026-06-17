霖宏調體質 第4季顯現效益

PCB廠霖宏（5464）昨（16）日召開股東會，公司透露，近期建置新產能，同時調整產品結構，預期第4季發揮明顯效益，並規劃降低車用及消費性電子產品比重，推動航太品質系統認證，鎖定航太無人機產業及低軌衛星相關產品商機。

霖宏董事長張枋霖強調，持續朝提升營運績效與獲利能力目標穩健邁進。

霖宏指出，該公司已購置許多生產及品管設備，正陸續進廠安裝，預期第4季前陸續裝機及試產完成，新產能將全面支援AI伺服器、雲端運算、高速網通及高階電子應用等市場強勁需求，預期相關效益將於第4季開始逐月顯現，將有效帶動產能提升、優化產品結構提升獲利。

霖宏強調，將調整產品結構，降低車用及消費性電子產品比重，持續開發工業應用、AI伺服器及雲端運算應用領域，並積極開拓高階電子產業市場。

霖宏並規劃推動航太品質系統認證，鎖定航太無人機產業及低軌衛星相關產品商機，透過拓展高附加價值市場，築高技術護城河。