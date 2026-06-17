翔名滿手單 產能塞爆

半導體設備耗材大廠翔名（8091）受惠台積電等大客戶拉貨強勁，董事長吳宗豐昨（16）日透露，目前訂單滿手，產能塞爆，嚴重供不應求，僅能滿足客戶六成需求，訂單能見度「至少三年沒問題」。

翔名昨天舉行股東常會，順利承認去年度盈餘分配案，每股配發現金股利4.21513178元。

吳宗豐表示，在AI推升半導體產業加速擴產的浪潮下，翔名做為半導體耗材供應商也同步受惠，伴隨半導體客戶海內外大擴產拉升需求，今年營運可望呈現「步步高」的升溫走勢。

他指出，翔名目前訂單滿手，產能塞爆，嚴重供不應求，約只能供應客戶六成需求，因此必須積極尋求外包代工廠支援。

他說，翔名日本熊本廠已於今年4月中旬啟用，產品送客戶驗證中。台灣方面，嘉義新廠規劃7、8月間動土；另新竹新建廠案已送都市計畫審議中。

受惠於客戶訂單湧入，翔名今年5月合併營收站上3億元大關，月增10.1%，年增82.2%，來到近十年單月新高；前五月合併營收12.24億元，年增46%，創同期新高。

吳宗豐表示，以目前掌握的在手訂單居高檔及來自客戶端的預測，今年營收成長無虞，訂單能見度「至少三年沒問題」，並積極展開海內外大擴產作業，迎接新一波成長盛況。

翔名生產的半導體設備關鍵零組件，包含離子植入、薄膜製程、黃光製程、蝕刻製程的耗材及模組。近年並深耕精密加工技術有成，供應航太產業所需的高端技術，例如複合材料加工、高能銲接、異質材料接合及修復，應用於航太設備的關鍵零組件及模組。

在半導體前段耗材供應原廠ODM客戶之外，翔名也積極投入擁有專利的新產品、及先進封裝設備治具開發，前者已打入一線大廠供應鏈。法人認為，翔名今年獲利可望賺逾一個資本額。

翔名昨天進行除息交易，參考價246.78元，早盤以255元開出，開盤即填息。終場股價上漲1元，成交量1,253張，收248元。