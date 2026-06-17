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博盛 AI 營收占比躍進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
博盛董事長孟祥集。聯合報系資料照
博盛董事長孟祥集。聯合報系資料照

博盛半導體（7712）昨（16）日召開股東會，公司表示，受惠AI伺服器相關應用需求升溫，以及安世半導體（Nexperia）供貨變化帶來的轉單效應，今年營運可望優於去年，尤其AI相關產品營收占比已由首季約4%，攀升至目前約12%，成為推升業績成長重要動能之一。

博盛指出，生成式AI帶動資料中心及AI伺服器建置需求持續擴大之下，相關硬體供應鏈商機逐步發酵，該公司產品已切入AI伺服器電源供應器及電池備援系統（BBU）等領域並陸續出貨，因此今年整體營運一定會比去年更好，對後市展望正向，

博盛分析，首季AI應用營收占比約2%至4%，隨著客戶拉貨力道增強，現階段占比已提升至約12%，顯示AI相關需求成長速度優於預期，由於AI伺服器仍有許多應用場景尚待開展，未來相關效益可望持續發酵。

近期國際功率半導體市場供應鏈重組，也為博盛帶來額外成長機會。博盛說明，安世半導體部分產品供貨受限後，市場需求轉向尋求其他供應來源，該公司作為台灣較具規模的MOSFET供應商之一，確實感受到轉單效益。

此外，地緣政治與供應鏈重組趨勢下，部分歐美客戶降低對大陸MOSFET產品的依賴，也帶動轉向台灣供應商採購。博盛強調，該公司長期布局海外市場，目前海外營收占比已超過五成，在此波供應鏈調整過程中相對受惠。

車用市場同樣維持成長動能，據悉，博盛多年來持續深耕相關領域，隨著客戶信任度提升，既有應用逐步延伸至更多新應用平台，帶動出貨穩健增加，成為支撐營運的重要基礎。

博盛5月營收1.36億元，創單月新高，月增3.54％，年增2.67％；前五月營收5.97億元，年成長3.75％。

營收 半導體 伺服器

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