印能5月每股賺4.62元

半導體設備廠印能科技（7734）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（16）日應主管機關要求，公告自結5月獲利1.28億元，每股純益4.62元，優於去年同期虧損態勢。

印能近年憑藉高壓真空、熱流控制與氣體動態控制技術，持續強化在先進封裝製程解決方案的競爭優勢，其中，第四代旗艦機種EvoRTS主要針對AI晶片先進封裝中，因Chiplet異質整合、大尺寸載板與高密度接合所衍生的微小氣泡、助焊劑殘留與膠材固化等製程痛點，透過單一腔體整合除泡、殘留物去除與熱處理程序，協助客戶簡化製程站點、縮短製程時間並提升量產良率。

業界指出，今年上半年為印能相關設備密集驗證期，隨CPO製程驗證通過，以及對翹曲抑制的強烈需求，先前累積的試產訂單可望自第2季末起陸續轉為量產訂單，預期6月起營收將開始反映CPO與先進封裝新產線的貢獻。