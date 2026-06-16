竟天董事改選 王藹君續任董座 啟動國際授權＋合作開發雙引擎迎轉機

竟天（6917）16日舉行股東常會，會中承認去年財報與虧損撥補案，並順利通將辦理上限不超過1萬張的私募現金增資；此外，竟天也將展開IPO規劃。同時完成董事（含獨立董事）全面改選。股東會後召開董事會，一致推選現任董事長王藹君續任董座。

王藹君強調，公司在去年底順利完成1.7億元現金增資，奠定穩健的財務與研發基石，今年將全面釋放營運動能，帶領竟天邁向新的成長里程碑。

在主力候選新藥方面，竟天旗下治療膝蓋骨關節炎引起的局部疼痛泡沫劑新藥APC201，去年底順利完成二期臨床試驗報告。另一款針對帶狀疱疹後神經痛的噴霧劑新藥APC101，其多國多中心二b/三期臨床試驗已相繼獲得澳洲TGA與美國FDA核准並正式啟動，預計今年底前完成二b期收案，為國際授權談判增添關鍵籌碼。

在策略結盟與業務拓展方面，竟天透過與國內製藥領導大廠永信藥品簽署合作協議，共同開發治療酒糟性皮膚炎的台灣首發利基型學名藥，成功將竟天獨家的局部高濃度經皮給藥技術，與永信藥品強大的行銷通路優勢相結合，發揮強強聯手的規模綜效。隨後雙方更進一步深化合作，簽訂「皮麻樂乳膏5%」與「愛密髮生髮液5%」的台灣經銷代理合約，此舉預期將為竟天挹注穩健的短期現金流與實質營收貢獻，落實以產品養研發的雙贏策略。

受惠授權及營銷策略優化奏效，激勵竟天今年前五月累計營收達540萬元，較去年同期大幅成長162倍，營運呈現強勁轉機。

展望今年，隨著APC101新藥進入二b/三期臨床試驗，竟天將全面開展國際授權談判；APC201則規劃於美國與澳洲兩地提交二b/三期臨床試驗申請（IND）；局部麻醉複方乳膏APC501也將啟動一/二a期臨床申請。竟天將持續深化「國際授權」與「合作開發」的雙引擎商業模式，將研發能量轉化為具備國際競爭力的營運實績，同時加速IPO時程，引領公司進人營運新里程碑。

竟天股東會亦順利完成八席董事（含四席獨立董事）的全面改選，新任董事陣容包括王藹君、永光化學工業公司代表人李明文、李宜光、詹碩迪；獨立董事由劉仲明、阮瓊華、張大慈、謝天仁出任。