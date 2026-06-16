安盛生AI電商+CDMO雙軌轉型…保健品瞄準代謝市場 Q4啟動美國FDA取證

安盛生（6734）16日舉辦法人說明會。董事長陳彥宇表示，安盛生已成功由傳統醫療器材廠商，轉型為「AI品牌電商平台」與「高價值 CDMO 業務」的雙軌成長驅動模式，致力打造整合「AI檢測 + 管理 + 營養」的全齡居家健康守護生態系。隨著轉型綜效步入收割期，今年起營運將迎來階段性爆發。

安盛生近三年營收從2023年至2025年成長28.7%、毛利率由僅7.75%擴增至 62.9%，營運倒吃甘蔗，證明公司轉型為直接面消費者（DTC）AI電商平台的方向正確。以「安必測 PixoTest Vision 多功能檢測系統（血脂）」為例，去年第1季在台灣推出上市，銷售首年即突破千名用戶，DTC 電商業務營收衝破 1,100 萬元，年增率高達 88%，目前 DTC 營收占比已超過四成。

安盛生借鑑美國數位健康獨角獸 Hims & Hers 的商業架構，在台灣市場成功驗證「數據驅動決策」的營運模式。透過精準的數位行銷漏斗（Marketing Funnel），以檢測作為高效獲客的敲門磚，再透過數據驅動的個人化服務，深化後端的黏著度，海外合作夥伴已成功建構出「1 元檢測收入翻轉出 6 元保健品營收」的高效益獲利方程式。公司已擬定三大策略，且不排除透過併購快速擴增會員基礎及營運槓桿，未來3年品牌電商營收將保持四至六成的年複合成長率。

策略一，鎖定延青春（Longevity）市場剛需，加速擴展AI品牌電商平台。全球GLP-1類減重與代謝藥物市場近年高速成長，但高達近半數使用者因個體劑量差異及副作用在一年內停用，市場卻缺乏便利的科學化動態監控工具，安盛生以獨家智慧光學檢測技術PixoTech搭配AI賦能，可有效填補此一市場空白。

安盛生於6月初正式推出自有品牌代謝保健食品，首波以「G1+代謝合生元」益生菌切入市場，並鎖定高壓、高工時的科技產業族群，預計第3季將發布新一代 AI 代謝監控解決方案，引導用戶以周為單位，透過三酸甘油酯（TG）與高密度脂蛋白（HDL）的比值作為代謝 BMI 的領先指標。陳彥宇強調，安盛生已不再是單次銷售的醫材廠商，而是要串聯可持續性盈利的營運模式，打造「檢測、分析、對策」完整的商業閉環（Business Loop），搶攻居家臨床級檢測驅動的持續性消費商機。

策略二，鞏固CDMO 業務，打造穩定現金流的第二成長曲線。安盛生憑藉卓越技術及深厚的國際法規取證經驗，自 2023 年跨足 CDMO 領域後，受惠國際客戶委託開發的數位檢測系統順利取證，去年該業務營收年增率高達150%，營收占比已近三成。目前該客戶訂單規模穩定增加，公司同時也正積極爭取印度大型公部門的血紅素檢測標案。為因應強勁的訂單需求，安盛生今年將進行產能擴增，並以每年新增 1 至 2 個 CDMO 案為目標，確保長期營收流的穩定性與可預測性。

策略三，啟動FDA臨床取證，進軍美國龐大的個人化健康管理市場。看好美國個人化健康管理市場規模高於台灣15倍以上，安盛生已全面啟動國際化戰略布局。公司規劃於今年第4季向美國 FDA 提交 510(k) 申請並展開臨床試驗，同時尋求與美國策略夥伴深度合作。未來取證後，將以 GLP-1 伴隨檢測的戰略定位，正式切入美國遠距健康電商生態系。

為加速推動全球拓展布局與業務轉型，安盛生目前正進行現金增資，預計發行新股 1.4 萬張，募集9,100萬元資金。此筆資金將精準投向 AI 品牌電商的用戶擴展、新產品開發、國際法規認證及營運架構擴編，致力將安盛生打造為整合「AI檢測 + 管理 + 營養」的全齡居家健康守護平台。