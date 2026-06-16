連距電機6月17日登錄興櫃交易

福邦證券公司（6026）輔導的高獲利優質公司連距電機（7927），將於6月17日登錄興櫃交易。

國內配電變壓器與高壓電纜接頭領導廠商連距電機6月17日正式登錄興櫃交易，寫下連距進軍資本市場的輝煌新篇章。受惠於全球電力基礎建設升級及台電強韌電網的強勁需求，未來邁向解鎖AI極限算力，從穩固的電力開始！算力飛躍成長的背後，是一場不能輸的「電網升級戰」。連距電機，已卡位下一個黃金十年！

連距電機2025年度合併營收達23.04億元、年增15.54%；稅前盈餘7.15億元，每股盈餘（EPS）14.11元，營運規模與獲利能力皆創下亮眼表現。未來連距將持續深耕國內外電力加值服務與輸配電關鍵需求，厚植台灣重電產業的自主實力，並積極拓展海外市場。

連距電機董事長陳明文表示：「連距自成立以來，長期致力於高效能、高可靠性輸配電設備的研發與製造。隨著全球對能源轉型與供電穩定性的要求達到前所未有的高度，此次登錄興櫃，象徵連距正從深耕多年的製造優勢，延伸至軟硬體整合、智慧電網配備與高附加價值工程服務的全新局面。展望未來，連距將持續扮演電力基建核心夥伴的角色。」

連距電機自2002年成立以來，主要業務緊扣現代電力網路的核心樞紐國內配電變壓器與高壓電纜附件的專業製造商。核心業務聚焦於電力配電設備之研發、製造與銷售，致力於確保電力自電網端至終端用戶之傳輸過程具備高穩定性、高效率與安全性，實質支持國家電力基礎設施永續發展。

連距電機總經理林瑞仁指出：「變壓器與電纜接頭的運營效率與交貨穩定性，已成為電力與基礎建設導入的關鍵。連距不僅在技術與品質上獲得客戶長期信任，更於桃園廠積極進行製造產能擴充與製程優化。未來連距將積極拓展海外市場，深耕台灣本業之餘，積極拓展海外市場，逐步建立跨國電力配電設備供應能力。」

連距短期成長動能主要來自電力設備需求快速成長，台灣電力公司預估未來五年台灣年均用電成長率將達過去十年的2至2.5倍，隨著先進製程產能逐漸增加，全台多座晶圓廠與先進封裝廠同步投入建設，進一步影響半導體上下游供應鏈與資料中心基礎設施，致使各產業處於積極擴廠與技術升級的階段，形成全面性的產業成長。面對全球電力市場的高需求增長，連距積極擴大產能支援全球電力市場，亦可視為公司深化長期布局、走向國際化的重要策略。