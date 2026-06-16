數字科技股東會／通過股利案 5月營收受房市影響年減

台灣知名網路生活平台數字（5287）科技16日舉行股東會，承認2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，今年上、下半年配發去年獲利每股現金股利各為5元、5.25元，合計全年每股發放10.25元現金股利，並配發股票股利每股約0.9元，落實獲利回饋股東之配息政策。

2025年台灣房市因受到信用管制影響房市交易量遞減，數字科技旗下591房屋積極推出AI工具、社群內容與行銷活動交互推動，推升591房屋2025年全年營收逆勢成長，且旗下8891汽車交易、小雞上工、找師傅等站台亦強化數據與AI應用，提升媒合精準度，並憑藉服務多元與產品創新，維持高度會員黏著度。

數字科技2025年合併營收23.19億元、營業淨利9.25億元，稅後淨利8.36億元，獲利雙位數成長，且合併營收、營業淨利與稅後淨利均續創歷史年度新高，每股純益13.93元，連續18年為股東賺逾一個股本。

數字科技同時公告5月合併營收2.01億元，月增3.9%，年減3.2%，累計今年前五月合併營收9.46億元，年減1.1%。受今年全台新建案推案量較往年減少，房市交易動能仍趨保守，影響591房屋銷售刊登需求，然591仍穩居台灣市占率第一的房地產媒合平台，且8591寶物及8891汽車等平台亦維持穩定流量，小雞上工等人力資源平台受惠企業徵才需求穩健，迎接即將到來的暑假，服務、觀光等企業提前展開人才招募規劃，期帶動平台刊登與媒合需求維持成長。

數字科技旗下小雞上工累積近400萬會員、服務超過17萬位企業雇主，持續深耕兼職與彈性工作市場。數字科技表示，將持續深化平台間流量互導與數據整合優勢，並積極運用AI技術優化搜尋推薦、內容生成及媒合效率，提升用戶體驗與平台使用黏著度，憑藉旗下平台總會員數1,700萬人的規模優勢，及橫跨房屋、人力、汽車與生活服務等多元垂直領域布局，有助於分散單一市場景氣波動風險，維持整體營運穩健發展。