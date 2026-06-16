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商霖宏股東會／董座盼續提升營運績效與獲利能力

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB廠商霖宏（5464）今日召開股東常會，董事長張枋霖於會中表示，儘管當前全球經濟環境仍面臨通膨、利率及地緣政治等諸多不確定因素挑戰，但在全體股東、客戶與員工的支持下，公司對未來發展仍深具信心，將持續朝提升營運績效與獲利能力目標穩健邁進。此外，霖宏說明近期建置新產能調整產品結構，預期第4季發揮明顯效益，並規劃降低車用及消費性電子產品比重，推動航太品質系統認證，鎖定航太無人機產業及低軌衛星相關產品商機。

霖宏說明，近期辦理之公司債發行已順利完成，並獲得資本市場超額認購，顯示市場對公司未來發展前景高度肯定，雖然募集資金主要用於償還銀行借款，但公司也購置了許多生產及品管設備，目前已陸續進廠與安裝，預期第4季前能陸續裝機及試產完成。新產能將全面支援AI伺服器、雲端運算、高速網通及高階電子應用等市場強勁需求。公司預期，相關效益將於今年第4季開始逐月顯現，屆時將有效帶動產能提升、優化產品結構並提升獲利表現，並為公司注入新一波營收成長動能。

在未來經營策略上，霖宏說明，將調整產品結構，降低車用及消費性電子產品比重，持續開發工業應用、AI伺服器及雲端運算應用領域外，亦正積極開拓高階電子產業市場。公司也規劃推動航太品質系統認證，鎖定航太無人機產業及低軌衛星相關產品商機，透過拓展高附加價值市場，進一步築高技術護城河，提升公司長期競爭優勢。

在本業升級之外，霖宏說明，多角化投資亦傳出捷報。集團轉投資之「阿里山英迪格酒店」，受惠優越之地理位置及IHG品牌效應持續發酵，營運績效也持續進步。預期未來將持續為集團創造多元且穩定的非本業收益來源。

霖宏董事長張枋霖強調，未來公司將持續秉持「穩健經營、積極創新」的理念，深化 core-tech（核心技術能力）、提升製造品質與營運效率。透過「本業升級」與「多角化布局」雙軌並進，創造更佳的經營成果回饋全體股東，共同邁向永續成長的新里程碑。

航太

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