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印能獲利／5月自結1.28億元、每股純益4.62元 和去年同期相比由虧轉盈
半導體設備業者印能科技（7734）16日應主管機關要求，公告今年5月自結數，單月獲利1.28億元，每股純益4.62元，和去年同期相比由虧轉盈。
在基本面轉佳之下，激勵今日股價直攻漲停3,220元，上漲290元。印能近年憑藉高壓真空、熱流控制與氣體動態控制技術，持續強化在先進封裝製程解決方案的競爭優勢。
業界指出，今年上半年為印能相關設備密集驗證期，隨CPO製程驗證通過，以及對翹曲抑制的強烈需求，先前累積的試產訂單可望自第2季末起陸續轉為量產訂單，預期6月起營收將開始反映CPO與先進封裝新產線的貢獻，第3季後預計翹曲抑制將對營收帶來貢獻。
法人正向看待，若後續進入量產擴張階段，將帶動相關除泡、殘留去除與製程翹曲抑制整合設備需求提升，印能有望成為AI高速傳輸與先進封裝升級趨勢下的關鍵受惠廠商之一。
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