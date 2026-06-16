快訊

新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

扯！9歲女童遭2男性侵 冷血媽堅稱「女兒說謊」還陪加害人出庭

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

印能獲利／5月自結1.28億元、每股純益4.62元 和去年同期相比由虧轉盈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

半導體設備業者印能科技（7734）16日應主管機關要求，公告今年5月自結數，單月獲利1.28億元，每股純益4.62元，和去年同期相比由虧轉盈。

基本面轉佳之下，激勵今日股價直攻漲停3,220元，上漲290元。印能近年憑藉高壓真空、熱流控制與氣體動態控制技術，持續強化在先進封裝製程解決方案的競爭優勢。

業界指出，今年上半年為印能相關設備密集驗證期，隨CPO製程驗證通過，以及對翹曲抑制的強烈需求，先前累積的試產訂單可望自第2季末起陸續轉為量產訂單，預期6月起營收將開始反映CPO與先進封裝新產線的貢獻，第3季後預計翹曲抑制將對營收帶來貢獻。

法人正向看待，若後續進入量產擴張階段，將帶動相關除泡、殘留去除與製程翹曲抑制整合設備需求提升，印能有望成為AI高速傳輸與先進封裝升級趨勢下的關鍵受惠廠商之一。

半導體 營收 基本面

延伸閱讀

鴻勁接單旺 產能塞爆 CPO 相關設備第4季送樣客戶端驗證

資本市場熱絡 6大壽險5月獲利269億元

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

又一家外資喊5,000元目標價 大立光衝漲停飆出逾6年新高

相關新聞

00918確定配1.26元且「100%資本利得」！收盤狂飆改寫歷史新高…稀飯：規模破1100億

大華優利高填息30（00918）本期配發股利1.26元，單季殖利率約3.92%。該基金規模突破1,100億元，股價漲至歷史新高，回報穩健。主要受惠於國巨持股持續上攻，未來指數審核結果備受關注。

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘建議，以累積現有高股息ETF張數為主，並強調目前持有的00918、00919及00400A表現不錯。為提升投資組合，他建議增加台積電權重，並考慮配置野村臺灣新科技50（00935）等科技型ETF，以完善資產配置。

正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

美股年底收高機率近7成！股民讚：印證「長期持有」重要性

美國百年股市統計顯示，下半年收高機率達68%，即使面對戰爭、油價飆升、通膨升溫等利空因素，長期趨勢仍偏向上行。消息在PTT股板引發討論，有人認為這再次證明長期持有的重要性，也有人質疑68%的機率其實並不算特別高，甚至直言「有說跟沒說一樣」，對報導結論抱持保留態度。

1張00981A賣掉能換3張00403A賺翻？懶錢包點破迷思：股價高低不影響淨值報酬

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。 其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！ 以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。 從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。