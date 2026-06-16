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五福2026年營收衝百億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
五福董事長許順富。聯合報系資料照
五福董事長許順富。聯合報系資料照

五福（2745）昨（15）日召開股東常會，由董事長許順富主持。他表示，即便旅遊市場競爭加劇及流量紅利逐漸消退，五福今年將以「力拚百億營收」為營運目標，並透過數位升級、內容深耕及通路整合三大策略，持續擴大市場布局。

許順富表示，在流量紅利逐漸消退的時代，數位轉型已不再只是單純工具導入，而是驅動商業模式升級的核心引擎，未來公司將透過技術升級與數據應用，進一步優化消費者體驗並重塑品牌價值。

同時，面對資訊爆炸的旅遊市場，五福也將推動「內容IP化」策略，以專業內容建立品牌信任與差異化優勢，並透過線上與線下通路整合、串聯內外部資源，擴大市場觸角，全面提升整體營運競爭力。

在通路布局方面，五福規劃下半年新增2家實體門市，進一步強化北中南服務網絡，同時將參與全台7場大型旅展，鎖定國慶連假、聖誕及跨年旅遊旺季，希望持續挹注下半年營運成長動能。

許順富表示，今年將持續推動「分眾市場精準打擊」，看準單身經濟崛起，規劃推出單人參團及伴自助等新型旅遊產品，解決單人出遊需求。

同時將持續推動每月爆品策略，打造具話題性的明星商品，帶動整體銷售表現。

在客群經營上，五福今年將持續深化B2C（直客）、B2B（同業）及B2E（企業）全通路布局，其中今年重點將建置企業服務專區，進一步強化企業客戶市場，擴大企業旅遊及穩定營收來源。

營收 百億

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