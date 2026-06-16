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仁新新藥送件 申請美國上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

仁新（6696）昨（15）日宣布，子公司Belite Bio, Inc於美東時間6月12日已正式向美國食品藥物管理局（FDA）完成創新藥物LBS-008（Tinlarebant）的新藥查驗登記申請滾動式送件，朝藥物上市邁出關鍵一步。

仁新表示，Tinlarebant為一款每日口服一次的研發中創新療法，用於治療因ABCA4基因突變所引起的罕見遺傳性視網膜疾病－斯特格病變。該疾病會導致患者視力出現漸進性且不可逆的損傷，目前光在美國，估計就有高達5.3萬名患者。

Belite董座暨執行長林雨新表示，完成本次NDA送件對Belite而言是重要里程碑，也為那些長期面臨視力持續惡化卻無藥可醫的STGD1患者，邁出一步。

美國 FDA

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