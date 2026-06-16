旭然5月 EPS 0.04元 東陽5月每股稅前盈餘0.49元

過濾設備商旭然（4556）達公布注意交易資訊標準，昨（15）日公布自結損益，5月單月稅後純益為200萬元，相較去年同期的獲利300萬元，減少40.4%，每股純益0.04元。

據了解，旭然近年來積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，劍指跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，開拓營運新成長動能，市場看好前景下，連拉5根漲停，昨（15）日股價站穩在73.4元，為上櫃以來新高。

汽車零組件大廠東陽（1319）昨（15）日自結5月獲利，單月稅前盈餘2.9億元，每股稅前盈餘0.49元，創歷年同期第三高；前五月累計稅前盈餘18.32億元，累計每股稅前盈餘3.11元，也是同期累計第三高。

汽車零組件產業自去年底以來，就因為美國關稅稅的變動，市場觀望氣氛濃，整個市場的庫存水位相當底，隨著汽車零組件銷美關稅底定，市場需求可望回穩，有助提升客戶採購力道，拉貨節奏回歸正常軌道，帶動下半年整體接單穩健增溫。

東陽表示，市場庫存水位極低，一旦客戶開始建立庫存，需求即可帶動市場端的需求。目前雖然已進入傳統淡季，但今年市場可望呈現淡季不淡的榮景，為掌握未來市場成長契機，東陽持續推動產能擴建計畫，台南科工廠已完工啟用，七股廠年底完成，新市廠依原定計畫持續推進，為未來三到五年成長動能奠基。