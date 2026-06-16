匯鑽科搶食光通訊商機

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

2026-06-16 07:48