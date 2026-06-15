五福股東會／通過配息7.5元創新高 今年聚焦四大營運動能

五福（2745）旅遊15日召開股東常會，會中通過2025年財報及盈餘分派案。五福去年營運表現亮眼，全年合併營收達87.6億元，年增15.8%，每股稅後盈餘（EPS）10.01元；會中通過每股配發現金股利7.5元，配息率達 74.92%。

展望2026年，五福旅遊表示，公司將以「數位領航，布局未來」為年度發展方向，並聚焦於「市場通路」、「產品策略」、「數位升級」、「人才培育」四大關鍵動能，全面推動企業轉型升級，持續擴大在觀光產業的領先優勢。

在市場通路方面，五福將全面發揮實體通路優勢，2026年下半年預計於全台再拓增2間全新門市據點，進一步強化北中南三區的連線服務網絡。此外，五福旅遊更規劃參與北中南共七場指標性旅展，預期將持續發揮加乘效益，在國慶連假、聖誕跨年旅遊旺季引爆搶購熱潮，為下半年營收挹注強勁成長動能。

產品策略方面，採取精準抗漲策略，推動主題與多元產品創新。五福持續推出限量「抗漲優惠」產品，以高CP值的產品優勢，滿足精打細算族群的旅遊需求。同時，亦推出「五福伴自由」的創新旅遊模式，完美結合「團體旅遊」與「自由行」的旅遊模式，提供兼具便利與彈性的全新體驗。此項創新產品預計能獲得消費者青睞，將有效帶動整體銷售的增長。

數位升級上，全面導入 Gemini Pro AI 與 GWS，優化跨部營運效能。在數位轉型策略上，五福全面導入Google Workspace (GWS) 雲端協作系統並結合Gemini Pro AI數位化工具，智能簡化日常工作流程、大幅提升跨部協作與行政效率。為確保數位升級安全無虞，公司同步導入 ISO 27001 資安管理系統，並採用進階加密與去識別化技術保障消費者隱私。藉由科技賦能與頂級資安防護，全面啟動智慧旅遊新局。

五福並啟動人才擴編計畫，落實人才永續經營。隨營運績效穩健成長，全面深化人才布局，正式啟動「MA方舟計畫」儲備幹部招募，藉由跨部門輪調與實戰培訓，全面培育未來管理菁英，為下半年營運衝刺注入新血。同時，五福持續優化薪酬福利，通過新台幣2,100萬元員工酬勞分配案，並落實每年兩次晉升調薪機制，藉由績優業務激勵與專業培訓積極打造幸福職場，建立與員工「利益共享」的永續團隊。