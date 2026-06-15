快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

才上任2個月…日本茨城縣市長被發現倒臥水溝內 已無生命跡象

聽新聞
0:00 / 0:00

五福股東會／通過配息7.5元創新高 今年聚焦四大營運動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）旅遊15日召開股東常會，會中通過2025年財報及盈餘分派案。五福去年營運表現亮眼，全年合併營收達87.6億元，年增15.8%，每股稅後盈餘（EPS）10.01元；會中通過每股配發現金股利7.5元，配息率達 74.92%。

展望2026年，五福旅遊表示，公司將以「數位領航，布局未來」為年度發展方向，並聚焦於「市場通路」、「產品策略」、「數位升級」、「人才培育」四大關鍵動能，全面推動企業轉型升級，持續擴大在觀光產業的領先優勢。

在市場通路方面，五福將全面發揮實體通路優勢，2026年下半年預計於全台再拓增2間全新門市據點，進一步強化北中南三區的連線服務網絡。此外，五福旅遊更規劃參與北中南共七場指標性旅展，預期將持續發揮加乘效益，在國慶連假、聖誕跨年旅遊旺季引爆搶購熱潮，為下半年營收挹注強勁成長動能。

產品策略方面，採取精準抗漲策略，推動主題與多元產品創新。五福持續推出限量「抗漲優惠」產品，以高CP值的產品優勢，滿足精打細算族群的旅遊需求。同時，亦推出「五福伴自由」的創新旅遊模式，完美結合「團體旅遊」與「自由行」的旅遊模式，提供兼具便利與彈性的全新體驗。此項創新產品預計能獲得消費者青睞，將有效帶動整體銷售的增長。

數位升級上，全面導入 Gemini Pro AI 與 GWS，優化跨部營運效能。在數位轉型策略上，五福全面導入Google Workspace (GWS) 雲端協作系統並結合Gemini Pro AI數位化工具，智能簡化日常工作流程、大幅提升跨部協作與行政效率。為確保數位升級安全無虞，公司同步導入 ISO 27001 資安管理系統，並採用進階加密與去識別化技術保障消費者隱私。藉由科技賦能與頂級資安防護，全面啟動智慧旅遊新局。

五福並啟動人才擴編計畫，落實人才永續經營。隨營運績效穩健成長，全面深化人才布局，正式啟動「MA方舟計畫」儲備幹部招募，藉由跨部門輪調與實戰培訓，全面培育未來管理菁英，為下半年營運衝刺注入新血。同時，五福持續優化薪酬福利，通過新台幣2,100萬元員工酬勞分配案，並落實每年兩次晉升調薪機制，藉由績優業務激勵與專業培訓積極打造幸福職場，建立與員工「利益共享」的永續團隊。

營收

延伸閱讀

智冠股東會／通過配息7.5元 今年三大事業體衝鋒搶商機

基富通股東會／通過股利2.54元 客戶數、基金存量創新高

大山股東會／瞄準台電強韌電網計畫、建設商機 加速擴點搶市占

台灣順豐推動低碳物流 加速導入電動車隊

相關新聞

華豫寧啟動組織重整 轉型投控、更名維夫拉克控股

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）15日召開重大訊息說明記者會，宣布董事會決議啟動集團組織重整，將轉型為投資控股公司，並更名為「維夫拉克控股股份有限公司」；同時將電子零組件事業分割移轉至百分之百持股子公司華豫寧科技。分割基準日暫訂今年10月1日，轉型後股票代號仍維持6474。

美系大廠訂單挹注 華星光業績拚旺到明年、股價收盤近漲停

光通訊廠華星光（4979）受惠於長期合作的美系晶片大廠持續擴大釋單，預計華星光明年更將開始供貨1.6T規格的光通訊產品，法人圈傳出華星光今年下半年營運將有望一路旺到明年，推動華星光15日股價收盤逼近漲停，重新收復季線水準。

安圖斯營收／5月年增232.4% 累計前五月年增74.3%刷新同期歷史紀錄

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯（7875）科技公布5月合併營收，受惠於終端客戶專案需求增加，單月達 3.14 億元，年增率高達 232.4%；累計前5月營收 11.66億元，刷新同期歷史紀錄，年增 74.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。