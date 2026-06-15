海昌生技轉上櫃競拍流標 後續申購取消

臺灣證券交易所公告，海昌生技（7814）初上櫃採競價拍賣方式辦理承銷，因合格標單未達本次競價拍賣的承銷數量，證交所6月16日將不辦理開標及後續公開申購相關作業。

海昌生技初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，6月 15日檢核後合格投標數量累計共3560仟股，未達本次提交競價拍賣之承銷數量3600仟股，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第18條第3項及第33條第4項規定，證交所於6月16日將不辦理開標及後續公開申購相關作業。

法人表示，當遇到此類狀況，等同於該次承銷案件宣告失敗。海昌生技與主辦承銷商永豐金證券必須重新評估市場行情與投資人意願，若仍計畫掛牌上市櫃，通常需要重新調整承銷底價、重訂時程，並再次從頭辦理競拍與申購流程。