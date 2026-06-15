華豫寧啟動組織重整 轉型投控、更名維夫拉克控股

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）15日召開重大訊息說明記者會，宣布董事會決議啟動集團組織重整，將轉型為投資控股公司，並更名為「維夫拉克控股股份有限公司」；同時將電子零組件事業分割移轉至百分之百持股子公司華豫寧科技。分割基準日暫訂今年10月1日，轉型後股票代號仍維持6474。

華豫寧表示，此次轉型主要為落實各事業體獨立發展策略，強化集團長期競爭力及整體經營績效。公司將採既存分割方式，把電子零組件事業相關資產、負債及營業移轉至華豫寧科技，並由華豫寧科技發行新股予母公司作為對價。

此次擬分割事業的營業價值預計為1億1,193萬元，華豫寧將以每股10.66元換取華豫寧科技新發行普通股1,050萬股，每股面額10元。分割完成後，華豫寧科技仍為維夫拉克控股百分之百持股子公司，專責MCU等電子零組件技術服務及銷售業務。

華豫寧指出，本次分割及轉型屬既有集團組織架構重整，分割前後華豫寧科技均為公司百分之百持股子公司，因此不影響現有股東權益。轉型後的維夫拉克控股資本總額為5億2,526萬1,990元，並將依相關規定維持上櫃資格。

依規劃，維夫拉克控股未來將作為集團投資控股平台，旗下事業涵蓋MCU等電子零件技術服務及銷售、電子產品設計製造與銷售，以及國際投資等領域。控股公司執行長預定由現任董事長連智民出任，總經理則由現任總經理黃炳順續任。

華豫寧預計於8月3日召開股東臨時會，討論以分割方式轉型為投資控股公司、更改公司名稱、分割電子零組件事業及修訂公司章程等相關議案。待相關議案經股東臨時會通過後，華豫寧將向櫃買中心申請轉型為投資控股公司後繼續掛牌上櫃，並辦理換票等相關事宜。

公司表示，透過此次既存分割及投控化調整，預期可提升集團管理效能及營運效率。未來各子公司將持續深耕專業領域，發揮資源互補與共享綜效，進一步擴大營運規模及國際市場能見度。