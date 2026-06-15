智冠股東會／通過配息7.5元 今年三大事業體衝鋒搶商機

智冠（5478）科技於15日召開股東會，承認去年度營業報告書及財務報表案。去年度合併營收65.18億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利11.88億元，每股盈餘7.93元，獲利表現再創新高。去年度獲利成長，主要受惠於集團持續優化營運結構，數位遊戲、網路行銷與金融科技三大事業群穩健推進，帶動整體獲利延續成長動能。公司亦於第4季董事會通過去年度盈餘分配案，配發現金股利每股7.5元，與全體股東共享經營成果。

值得注意的是，會中並完成增選一席女性董事，由集團經營分析管理處王思淳女士當選。其長年參與核心營運、熟諳產業趨勢，兼具財務專業與實務歷練，可望為董事會在策略分析與經營管理面向提供更深入的支持，並進一步深化董事會多元組成。

智冠集團表示，市場型態與服務需求不斷改變下，遊戲產業始終充滿前景。智冠集團走過40餘年，一直以數位內容服務為核心，逐步將能力延伸至遊戲、網路行銷與金融科技等多元領域，奠定三大事業群穩健成長的基礎。近年集團進一步發展街頭玩家見面會與自媒體服務，讓遊戲推廣從通路曝光延伸至玩家互動與內容經營。

智冠集團今年將AI應用作為服務升級的重要推力，目前已導入內容產製、數據分析、行銷素材優化與客服支援等核心作業流程，有效提升內部協作效率與對外服務反應速度。面對AI浪潮與市場型態的快速變化，集團將以務實角度持續推進技術應用，讓AI從單點落地深化為貫穿產品服務、內容創作與營運管理的共通能力。未來，智冠將結合既有產業優勢與生態資源，發展更多符合市場需求的智慧化服務，持續提升營運效能與客戶價值，為集團長期成長注入新動能。

此外，智冠旗下金融科技事業群藍新集團具備第三方支付與電子支付雙執照資格，線上交易規模已突破1,100億元，服務逾40萬家商戶，以市占規模擴大差異化優勢。除穩固線上代收付服務外，亦積極拓展實體支付布局，今年推出三大重點產品與服務。透過「藍新簡單收SoftPOS」與TWQR共通支付標準推動多元收款應用，提升商家導入效益，逐步串聯線上與線下支付場景，打造完整服務生態系。

展望未來，智冠集團將持續以數位內容服務為核心，透過數位遊戲、網路行銷與金融科技三大事業群的動能強化，並深化AI於各事業體的應用，穩固推升整體營運表現，持續創造長期成長動能與股東價值。