基富通股東會／通過股利2.54元 客戶數、基金存量創新高

基富通證券15日召開股東常會，會中通過2025年財報與盈餘分派案，每股配發2.54元股利，其中現金股利1元、股票股利1.54元。基富通董事長林丙輝表示，今年平台營運屆滿十年，未來仍將秉持普惠金融的信念，深化資產管理合作，打造完善的理財服務生態圈，協助更多民眾運用共同基金理財。

基富通2025年全年稅後淨利達2億4,380萬元，較2024年成長30%，在股本擴增基礎下，每股稅後純益（EPS）為3.52元。林丙輝表示，基富通自2016年10月開台營運至今，即將屆滿十周年，過去十年面對多變的金融環境，始終堅定普惠金融服務，得到民眾的肯定和認同，才有現在穩健規模的營運成果。

截至今年5月底，基富通總客戶數已突破36萬人，其中，因應金管會政策推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」開戶數累計已超過10萬戶，而且仍在不斷增加；同時，平台的基金存量達2,800億元，持續寫下新的里程碑，不僅反映全民理財時代來臨，更代表投資人對基富通的信任。

林丙輝表示，投資理財是每個人應該享有的基本權利，因此基富通從交易費用、挑選標的與投資方法三大面向下手，消除一般人的理財障礙。在交易費用上，投資人在基富通買賣基金通通零手續費，平台上也有經理費率折扣的TISA與好好退休專案基金，減輕長期理財的負擔。