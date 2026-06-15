快訊

獨／全台首例學倫貪汙！高科大2教授收錢「賣學位」各判7年、5年2月

下班注意！12縣市發布大雨特報影響持續至晚間 4縣市慎防大雷雨

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

基富通股東會／通過股利2.54元 客戶數、基金存量創新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

基富通證券15日召開股東常會，會中通過2025年財報與盈餘分派案，每股配發2.54元股利，其中現金股利1元、股票股利1.54元。基富通董事長林丙輝表示，今年平台營運屆滿十年，未來仍將秉持普惠金融的信念，深化資產管理合作，打造完善的理財服務生態圈，協助更多民眾運用共同基金理財。

基富通2025年全年稅後淨利達2億4,380萬元，較2024年成長30%，在股本擴增基礎下，每股稅後純益（EPS）為3.52元。林丙輝表示，基富通自2016年10月開台營運至今，即將屆滿十周年，過去十年面對多變的金融環境，始終堅定普惠金融服務，得到民眾的肯定和認同，才有現在穩健規模的營運成果。

截至今年5月底，基富通總客戶數已突破36萬人，其中，因應金管會政策推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」開戶數累計已超過10萬戶，而且仍在不斷增加；同時，平台的基金存量達2,800億元，持續寫下新的里程碑，不僅反映全民理財時代來臨，更代表投資人對基富通的信任。

林丙輝表示，投資理財是每個人應該享有的基本權利，因此基富通從交易費用、挑選標的與投資方法三大面向下手，消除一般人的理財障礙。在交易費用上，投資人在基富通買賣基金通通零手續費，平台上也有經理費率折扣的TISA與好好退休專案基金，減輕長期理財的負擔。

EPS 股利 股東會

延伸閱讀

臺灣銀行推出TISA服務 年底前完成基金定期定額申購免收信託管理費

五福旅遊股東會／配息7.5元創新高 聚焦四大動能

元大金控配發股利2.2元 整合集團綜效居金融業永續標竿地位

金融指數創高 這檔 ETF 128.6萬受益人笑呵呵

相關新聞

華豫寧啟動組織重整 轉型投控、更名維夫拉克控股

半導體零件代理與電子鎖廠商華豫寧（6474）15日召開重大訊息說明記者會，宣布董事會決議啟動集團組織重整，將轉型為投資控股公司，並更名為「維夫拉克控股股份有限公司」；同時將電子零組件事業分割移轉至百分之百持股子公司華豫寧科技。分割基準日暫訂今年10月1日，轉型後股票代號仍維持6474。

美系大廠訂單挹注 華星光業績拚旺到明年、股價收盤近漲停

光通訊廠華星光（4979）受惠於長期合作的美系晶片大廠持續擴大釋單，預計華星光明年更將開始供貨1.6T規格的光通訊產品，法人圈傳出華星光今年下半年營運將有望一路旺到明年，推動華星光15日股價收盤逼近漲停，重新收復季線水準。

安圖斯營收／5月年增232.4% 累計前五月年增74.3%刷新同期歷史紀錄

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯（7875）科技公布5月合併營收，受惠於終端客戶專案需求增加，單月達 3.14 億元，年增率高達 232.4%；累計前5月營收 11.66億元，刷新同期歷史紀錄，年增 74.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。