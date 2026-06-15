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美系大廠訂單挹注 華星光業績拚旺到明年、股價收盤近漲停

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
華星光。圖／聯合報系資料照片
華星光。圖／聯合報系資料照片

光通訊華星光（4979）受惠於長期合作的美系晶片大廠持續擴大釋單，預計華星光明年更將開始供貨1.6T規格的光通訊產品，法人圈傳出華星光今年下半年營運將有望一路旺到明年，推動華星光15日股價收盤逼近漲停，重新收復季線水準。

法人看好，華星光受惠於長期合作的美系晶片大廠Marvell訂單持續挹注，推動華星光間接打進北美四大雲端服務大廠（CSP）的AI基礎建設施，且明年將可望把光通訊產品升級到1.6T，代表業績成長動能將更加顯著。

據了解，華星光為迎接這波光通訊規格升級潮，自去年就開始陸續啟動CW Laser擴增產能，預計今年底月產能將可望比去年翻倍成只，且明年更可望再增加五成以上新產能，顯示華星光看好這波光通訊訂單將有望逐步衝高。

事實上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日才點名Marvell未來有機會成為新一家市值上兆美元的科技公司。業界指出，Marvell原先就具備運算晶片設計能力，隨後更收購數家乙太網路大廠，強化自家高速網通技術能力，使Marvell同時具備ASIC運算晶片設計開發能力之外，更可望搭配乙太網路光傳輸方案，讓Marvell順利搭上這波AI基礎建設的全方位商機，台灣主要協力廠商華星光自然同步受惠。

華星光公告5月合併營收達4.21億元、月成長2.1％，創單月歷史次高，相較去年同期明顯增加21.1％。累計今年前五月合併營收為20.28億元、年增12.8％，改寫歷史同期新高。法人推估，華星光今年下半年隨著新產能逐步到位，加上訂單持續挹注，這波業績成長動能將有望一路旺到明年。

華星光15日股價收盤上漲9.78％至550元，股價重新收復季線水位，並站上四個交易日以來新高。

華星光 光通訊 晶片

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