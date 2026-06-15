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安圖斯營收／5月年增232.4% 累計前五月年增74.3%刷新同期歷史紀錄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏碁（2353）旗下子公司安圖斯（7875）科技公布5月合併營收，受惠於終端客戶專案需求增加，單月達 3.14 億元，年增率高達 232.4%；累計前5月營收 11.66億元，刷新同期歷史紀錄，年增 74.3%。

安圖斯積極布局亞太及印度在地市場，結合其AI 伺服器與高效能運算解決方案，將持續為營收挹注強勁動能。

為拓展海外市場布局，安圖斯參與於新加坡舉辦的 SuperAI Singapore 2026，展示 Altos BrainSphere AI 運算平台及整合式 AI 解決方案。現場向教育、醫療、企業及政府機構等客戶展示如何快速建構地端大型語言模型訓練與推理環境、部署 AI 基礎設施，並推動主權 AI（Sovereign AI）發展。

安圖斯表示，透過完整的軟硬體整合能力與在地化部署優勢，持續深化亞太區 AI 生態系布局，協助企業加速 AI 應用落地與數位轉型。

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