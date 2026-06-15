安圖斯營收／5月年增232.4% 累計前五月年增74.3%刷新同期歷史紀錄

隨著台股今年走出飆破大關的史詩級多頭，全台掀起全民投資熱，然而，過去一年許多主流高股息ETF卻驚現「受益人數集體大逃亡」的現象，不少熱門標的受益人數大減40%至50%。 對此，財經YouTuber股添樂發布數據指出，這群選擇分手的投資人恐怕要面臨「殺人誅心」的殘酷現實。數據顯示，這些被拋售的高股息ETF，過去一年的含息績效非但沒有轉弱，甚至有多檔直接跑贏大盤同期53%的漲幅，上演驚人的「分手後大逆襲」。

2026-06-15 11:31