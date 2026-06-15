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旭然再拉漲停 股價創上櫃新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾設備商旭然（4556）積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，劍指跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，開拓營運新成長動能，市場看好前景下，連拉5根漲停，截至15日中午為止，股價站穩在73.4元，創上櫃以來新高。

旭然先前指出，隨著全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程技術 (如2奈米、3奈米)的不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求已日益嚴苛，為精準掌握產業升級商機，旭然的業務版圖正迎來重大突破，積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用。

除去年底推出專為半導體高階濕製程設計的全氟 (PTFE) 材質濾芯與濾殼新品，該高階產品具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，可應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，目前已積極送樣至多家半導體客戶進行測試驗證。

隨著後續認證通過與導入，將有助於半導體業務由廠務端延伸至高附加價值的製程端，同步積極完善半導體製程端應用領域相關產品線開發，以期打造集團未來營運新成長動能。

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