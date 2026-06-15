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達人網轉上櫃 乘勢大漲啟動蜜月行情

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
「PRO360」生活服務媒合平台達人網，圖為董事長李倫家。中央社
「PRO360」生活服務媒合平台達人網，圖為董事長李倫家。中央社

生活服務媒合平台達人網（7839）（PRO360）15日正式以每股36元轉為上櫃，趁著股市今日大漲，達人網早盤一度漲逾五成，啟動上櫃新股蜜月行情，至上午十時，達人網股價為50.9元，上漲14.9元，漲幅逾41%。

達人網5月營收1,586萬元，年增6.6%，今年前五月累積營收7,434萬元，年增5.1%。根據相關資料，目前擁有25萬名活躍接案者及260萬會員，毛利率逾九成。創辦人暨董事長李倫家表示，傳統專業服務市場包含裝潢、清潔等業務在內，總產值達8,000億元，但現在上網找數位化服務比率仍低，樂觀預估未來台灣服務數位化比率有機會拉高至20%，帶動千億產值。

達人網是台灣最大的生活服務媒合平台。主要業務為透過網站與App雙向媒合專家與需求者。主要股東涵蓋創辦人李倫家、怡祥投資、家瑞投資、台灣大車隊與遠傳電信等，以媒合成功收費模式，連續多年獲利。今年起計畫將相關業務複製往東南亞發展。

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