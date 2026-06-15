均豪、均華 客戶需求熱

均豪（5443）及子公司均華搭上AI投資浪潮，今年首季毛利率分別為38.3%及44.9%，同創單季新高。展望2026年，隨著客戶加大資本支出，均豪、均華營運升溫可期。

均豪從面設備起家，專注於提供檢測、量測、研磨及拋光等設備。隨著面板廠近年走向輕資產減少擴產作業，均豪近年成功轉進半導體設備市場，半導體設備對營收貢獻度已從2022年的45%，一路成長到2026年首季的87%。

伴隨半導體高毛利率設備組合優化，推升均豪整體毛利率亦從2022年的29.7%，躍升至今年首季的38.3%，創單季歷史新高。

均華方面，公司看好2026年是營運樂觀的「好年」，主要受惠半導體產業在先進封裝產能加大投資力度，除晶圓廠外，包括OSAT（專業封裝測試廠）也加碼投資，訂單能見度已看到明年第2季。

均華今年首季合併營收8.3億元，為同期新高，季增23.1%，年增93%，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁，讓工作天數較少的第1季呈現淡季不淡。

均華首季毛利率44.9%，季增6.56個百分點，年增5.75個百分點，創歷史新高；稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元。

因應客戶海外擴產需求，均華董事會日前已通過投資500萬美元設立美國子公司。均華董事長梁又文表示，美國子公司正籌設中，並且已購入為美國員工準備的宿舍。雖然客戶端對封設備的需求將落在明、後年，均華仍會超前部署。