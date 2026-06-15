伺服器滑軌廠南俊國際（6584）先前受缺料影響，營收規模無法進一步放大。隨著中央處理器（CPU）等零組件缺貨有望於第3季起逐步緩解，法人看好，南俊下半年營收可望升溫，並帶動今年獲利挑戰新高。

南俊5月營收2.82億元，為同期新高，月增1.59%，年增46.98%；前五月營收14.26億元，年增59.05%。該公司4月與5月營收增幅均較3月放緩，主要受缺料影響。

南俊表示，從客戶端得到的訊息是CPU前置期（lead time）要34周，缺貨主因CPU廠優先供貨AI伺服器推論應用。另外，目前雲端服務供應商（CSP）客戶的需求暢旺，但受到缺乏CPU等零組件的影響，使得出貨與營收無法進一步放大。不過，客戶認為第3季CPU缺貨狀況就會改善，南俊將安排既有產品升級，同步進行新產品上線。