受惠於記憶體及封測廠客戶加碼投資，半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）在手訂單衝高，看好今年營運將逐季成長。

朋億5月合併營收10.83億元，為歷年最旺的5月，月增52.3%，年增81.7％；前五月合併營收41.36億元，為同期最佳，年增25.8％。

朋億指出，受惠半導體、記憶體及先進封裝相關客戶新廠建置、產能擴增與製程升級需求延續，帶動整體訂單出貨認列動能提升。

朋億董事長梁進利表示，目前在手訂單金額創歷史新高，確立走出去年營運谷底，展望2026年營運穩健向上。隨著先進封裝與高階製程需求提升，對業務將形成兩大成長效果，包括製程中化學品採用品項與使用量增加，使單一客戶或單一專案對製程供應系統之需求規模擴大，有助提升單一訂單金額規模。

朋億日前股東會決議，通過子公司蘇州冠禮科技首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市案。

梁進利說明，朋億目前持有蘇州冠禮86.59％股權，推動蘇州冠禮申請A股上市，主要目的在於提升其於大陸市場的企業知名度、資本市場能見度與產業競爭力，進而拓展海外市場與在地業務發展空間。